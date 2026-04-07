EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Libor Novák

7. dubna 2026 15:30

J. D. Vance a Viktor Orbán
J. D. Vance a Viktor Orbán Foto: Facebook/Viktor Orban

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

Tento slovní útok přišel jen několik dní před klíčovými volbami, které se konají 12. dubna a které rozhodnou o politické budoucnosti Viktora Orbána. Vance sice popřel, že by jeho cílem bylo přímo ovlivnit klesající preference dlouholetého premiéra, jeho slova však vyzněla jako jednoznačná podpora Orbánova stylu vládnutí. Viceprezident zdůraznil, že chtěl vyslat jasný signál všem, kteří se snaží Maďarsko omezovat.

Orbánův hlavní vyzyvatel Péter Magyar, lídr středopravicové strany Tisza, na Vanceovu přítomnost reagoval velmi kriticky. Na sociálních sítích uvedl, že žádná cizí země nesmí zasahovat do maďarských voleb. Magyar zdůraznil, že maďarská historie se nepíše v Moskvě, Bruselu ani ve Washingtonu, a obvinil americkou administrativu z nepřípustné interference v citlivém předvolebním období.

Vanceova rétorika v Budapešti v mnoha ohledech kopírovala Orbánovu vlastní kampaň. Maďarský premiér se dlouhodobě snaží vykreslit Magyara jako loutku Bruselu a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. J. D. Vance v tomto duchu pokračoval, když označil Orbána za jediného rozumného lídra v Evropě v otázkách energetické bezpečnosti a nezávislosti.

Americký viceprezident dokonce naznačil, že západní metropole by měly maďarskou politiku následovat. Podle něj by energetická krize v Evropě byla mnohem mírnější, kdyby ostatní lídři postupovali jako Orbán. Tato vyjádření narážela na Orbánovo odmítání přerušit dodávky levné energie z Ruska, čímž Maďarsko narušuje jednotný postup Unie v podpoře Ukrajiny.

Přestože Donald Trump i J. D. Vance opakovaně vyjadřují Orbánovi podporu a označují ho za „modelového lídra“, průzkumy veřejného mínění naznačují, že tyto intervence maďarské voliče příliš neovlivňují. Orbán v předvolebních odhadech nadále ztrácí a jeho opozice staví kampaň na kritice špatného stavu ekonomiky, korupce a klientelismu, které jsou s jeho šestnáctiletou érou spojovány.

Analytici webu Politico navíc upozorňují na zajímavý paradox – vnímání současné americké administrativy se v Maďarsku v poslední době zhoršuje. Existuje tedy možnost, že Vanceova návštěva bude mít na Orbánovu popularitu přesně opačný vliv, než jaký byl zamýšlen. Místo posílení pozice může u části voličů vyvolat odpor k viditelnému spojenectví s americkou pravicí v době, kdy země řeší vážné vnitřní problémy. 

před 3 hodinami

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Péter Szijjártó osobně přivítal J. D. Vance

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.
J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

J. D. Vance a Viktor Orbán

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

Prezident Trump

Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.

Ilustrační foto

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.

Péter Szijjártó osobně přivítal J. D. Vance

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

Modžtaba Chámeneí

The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných

V severní Francii došlo v úterý ráno k tragické železniční nehodě, při které se vysokorychlostní vlak TGV srazil s nákladním automobilem převážejícím vojenskou techniku. Střet se odehrál kolem sedmé hodiny ranní na železničním přejezdu v departementu Pas-de-Calais, konkrétně v oblasti mezi městy Béthune a Lens. Náraz byl natolik silný, že lokomotiva vlaku vykolejila.

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na Írán a stanovil dosud nejkonkrétnější ultimátum v probíhajícím pětitýdenním konfliktu. Nová vlna útoků, kterou označil za zničující, má začít v úterý ve 20:00 washingtonského času. Podle prezidentových slov budou během pouhých čtyř hodin od zahájení operace zdecimovány veškeré mosty a elektrárny v celé zemi.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.

Fotbal, ilustrační fotografie.

Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Po uplynulé březnové reprezentační fotbalové přestávce nemají příliš dobrou náladu v Rumunsku. Ani jeho reprezentaci se nepodařilo dostat se na světový šampionát poté, co v baráži s Tureckem prohráli 0:1. Tento rumunský neúspěch vyústil v odvolání osmdesátiletého trenéra Mirceu Lucescua. Ten den poté navíc dostal infarkt a ozvaly se mu tak zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl být u týmu při následném přátelském zápase se Slovinskem.

Írán, ilustrační fotografie.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.

Ilustrační fotografie (Foto: Jay Rembert)

Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?

Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty

Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.

