EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.
Tento slovní útok přišel jen několik dní před klíčovými volbami, které se konají 12. dubna a které rozhodnou o politické budoucnosti Viktora Orbána. Vance sice popřel, že by jeho cílem bylo přímo ovlivnit klesající preference dlouholetého premiéra, jeho slova však vyzněla jako jednoznačná podpora Orbánova stylu vládnutí. Viceprezident zdůraznil, že chtěl vyslat jasný signál všem, kteří se snaží Maďarsko omezovat.
Orbánův hlavní vyzyvatel Péter Magyar, lídr středopravicové strany Tisza, na Vanceovu přítomnost reagoval velmi kriticky. Na sociálních sítích uvedl, že žádná cizí země nesmí zasahovat do maďarských voleb. Magyar zdůraznil, že maďarská historie se nepíše v Moskvě, Bruselu ani ve Washingtonu, a obvinil americkou administrativu z nepřípustné interference v citlivém předvolebním období.
Vanceova rétorika v Budapešti v mnoha ohledech kopírovala Orbánovu vlastní kampaň. Maďarský premiér se dlouhodobě snaží vykreslit Magyara jako loutku Bruselu a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. J. D. Vance v tomto duchu pokračoval, když označil Orbána za jediného rozumného lídra v Evropě v otázkách energetické bezpečnosti a nezávislosti.
Americký viceprezident dokonce naznačil, že západní metropole by měly maďarskou politiku následovat. Podle něj by energetická krize v Evropě byla mnohem mírnější, kdyby ostatní lídři postupovali jako Orbán. Tato vyjádření narážela na Orbánovo odmítání přerušit dodávky levné energie z Ruska, čímž Maďarsko narušuje jednotný postup Unie v podpoře Ukrajiny.
Přestože Donald Trump i J. D. Vance opakovaně vyjadřují Orbánovi podporu a označují ho za „modelového lídra“, průzkumy veřejného mínění naznačují, že tyto intervence maďarské voliče příliš neovlivňují. Orbán v předvolebních odhadech nadále ztrácí a jeho opozice staví kampaň na kritice špatného stavu ekonomiky, korupce a klientelismu, které jsou s jeho šestnáctiletou érou spojovány.
Analytici webu Politico navíc upozorňují na zajímavý paradox – vnímání současné americké administrativy se v Maďarsku v poslední době zhoršuje. Existuje tedy možnost, že Vanceova návštěva bude mít na Orbánovu popularitu přesně opačný vliv, než jaký byl zamýšlen. Místo posílení pozice může u části voličů vyvolat odpor k viditelnému spojenectví s americkou pravicí v době, kdy země řeší vážné vnitřní problémy.
Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty
Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.
Zdroj: Jan Hrabě