EU tlačí na USA, aby pustily Abbáse na Valné shromáždění OSN

Libor Novák

2. září 2025 14:58

Mahmúd Abbás
Mahmúd Abbás Foto: Wikimedia Commons

Evropská unie vyzvala Spojené státy, aby přehodnotily své rozhodnutí o zákazu udělování víz palestinským úředníkům, včetně prezidenta Mahmúda Abbáse, kteří měli v úmyslu zúčastnit se zasedání Valného shromáždění OSN. 

Dle unijních diplomatů se tímto krokem porušují mezinárodní smlouvy, podle nichž jsou USA jako hostitelská země OSN povinny udělit víza delegacím, které se účastní jednání.

Evropská unie se obává, že tento krok by mohl negativně ovlivnit diplomatické jednání. Šéfka diplomacie Evropské unie, Kaja Kallasová, uvedla, že by Spojené státy měly své rozhodnutí přehodnotit s ohledem na mezinárodní právo a stávající dohody.

Svolání schůzky přišlo ve chvíli, kdy se Francie snaží dosáhnout uznání palestinského státu na shromáždění světových lídrů v New Yorku. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot zdůraznil, že na setkání Valného shromáždění OSN by neměla existovat žádná omezení přístupu.

Americké ministerstvo zahraničí odůvodnilo své rozhodnutí tím, že je v národním bezpečnostním zájmu Spojených států, aby Palestinskou správu a Organizaci pro osvobození Palestiny (PLO) vedly k zodpovědnosti.

Ministerstvo zdůraznilo, že zmíněné organizace nedodržují své závazky, a podkopávají tak naději na mír. Zákaz cestování se týká i 89letého palestinského prezidenta Abbáse, který se zasedání Valného shromáždění účastnil po mnoho let.

Zákaz udělení víz se netýká pouze palestinských diplomatů, ale také osob, které mají palestinský pas. Nová politika Spojených států pokrývá také víza pro lékařské ošetření, univerzitní studia, návštěvy příbuzných a přátel nebo obchodní cesty. Výjimku mají pouze držitelé druhého pasu a ti, kteří už vízum mají.

Tato opatření ze strany Spojených států přicházejí v době, kdy několik evropských zemí připravuje uznání palestinského státu. Toto rozhodnutí kritizovali i někteří američtí experti, kteří ho považují za porušení diplomatického protokolu, jež je motivováno ideologicky a snaží se Palestince vyřadit z mezinárodní agendy.

před 46 minutami

Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády

Související

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

"Jednáte, jak vám nařídil Trump." Írán se vysmívá EU kvůli jadernému programu

Írán obviňuje Evropu z toho, že kvůli dohodě o jaderném programu podlehla tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaila Baghaeiho se Evropa vzdává role prostředníka a předává jaderný spis do rukou Spojených států. Jakmile bude na žádost Evropy do třiceti dnů znovu uvalen celosvětový sankční režim, USA získají právo veta v Radě bezpečnosti OSN.
Senioři, ilustrační foto

Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně

Při absenci zásadních změn v penzijních systémech hrozí, že jeden z pěti Evropanů bude žít ve stáří v chudobě. Petra Hielkema, ředitelka Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), to označuje za „směšně vysoké procento“ a dodává, že u žen je toto riziko o 30 % vyšší.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) USA (Spojené státy americké) Mahmúd Abbás

Aktuálně se děje

před 46 minutami

François Bayrou

Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády

Předseda francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení, Jordan Bardella, oznámil, že jeho strana nepodpoří menšinovou vládu premiéra Françoise Bayroua, což s největší pravděpodobností povede k jejímu pádu. Ačkoliv se premiér pokusil o poslední záchranná jednání, zázrak se podle Bardelly nekoná. Vláda se má podle očekávání zhroutit příští týden.

před 1 hodinou

Kateřina Konečná

Proč roste podpora antisystémových a extremistických stran? Emoce vítězí nad fakty, upozorňuje politolog Charvát

Rétorika „utlačované většiny“ či sliby rychlých řešení přinášejí antisystémovým stranám, jako je koalice Stačilo, rostoucí podporu. Politolog Jan Charvát z Univerzity Karlovy upozornil, že jde o kombinaci cílené práce s emocemi a selhání tradičních stran, které nedokážou srozumitelně reagovat na obavy veřejnosti. Pro EuroZprávy.cz rozebral i roli médií, svobody slova a digitálních platforem.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj s Jun Sok-jolem a Naréndra Módím, Summit skupiny G7, Hirošima, Japonsko, 19.–21. května 2023

Vztahy USA s Indií se zhroutily. Módí už Američanům ani nezvedá telefon

Vztahy mezi Spojenými státy a Indií jsou nyní na nejnižší úrovni za posledních pětadvacet let. Ještě před pár měsíci se zdálo, že partnerství obou zemí pod vedením Donalda Trumpa a Narendry Modiho bude vzkvétat. Nyní je situace tak napjatá, že indický premiér podle médií už více než dva měsíce odmítá přijmout telefonáty od svého amerického protějšku. Napětí vyvolaly Trumpovy výroky, v nichž označil obchodní vztahy s Indií za „zcela jednostrannou katastrofu“.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Americké CDC se pod Trumpem rozpadá. Co to znamená pro zbytek světa?

Vzhledem k turbulentní situaci v americkém Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se objevují obavy, co to může znamenat pro globální veřejné zdraví. Po jmenování Roberta F. Kennedyho Jr. do funkce ministra zdravotnictví a sociálních služeb USA je CDC pod tlakem, aby opustilo své tradiční, na důkazech založené postupy.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Ilustrační fotografie

Kam se v USA poděla demokratická strana?

Politické klima ve Spojených státech se na podzim zahušťuje. Prezident Donald Trump si upevňuje svou moc, často na hraně ústavnosti, zatímco opoziční demokraté hledají účinnou strategii, jak se mu postavit. Vládní administrativa se prezentuje v nekompromisním tónu, což se projevuje v řadě opatření, od hrozby vyslání Národní gardy do demokraty řízených měst, přes zrychlování deportací až po propouštění vědců z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

před 9 hodinami

Příroda

Zářijové počasí bude příjemné, potvrzuje dlouhodobý výhled

Pondělním dnem začalo září a meteorologům také podzim. Při té příležitosti naznačili, jaké budou jeho první čtyři týdny. Počasí by mělo být relativně teplé a chudší na srážky, vyplývá z nového dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Vlaky

Pendolino zaznamenalo nový rekord. V Česku už se jezdí až dvoustovkou

Česká železnice prolomila dosavadní rychlostní limit 160 km/h v pravidelné dopravě. Vysokorychlostní jednotka Pendolino Českých drah na lince z Prahy do Českých Budějovic poprvé dosahuje rychlosti až 200 km/h. Cestující se tak dostanou do jihočeské metropole v rekordním čase 95 minut, v opačném směru bude vlak ještě o pět minut rychlejší. Pendolino dosahuje své maximální rychlosti díky technologii naklápění vozů na dvou úsecích jižního koridoru, mezi Voticemi a Sudoměřicemi a mezi Doubím a Soběslaví.

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

"Jednáte, jak vám nařídil Trump." Írán se vysmívá EU kvůli jadernému programu

Írán obviňuje Evropu z toho, že kvůli dohodě o jaderném programu podlehla tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaila Baghaeiho se Evropa vzdává role prostředníka a předává jaderný spis do rukou Spojených států. Jakmile bude na žádost Evropy do třiceti dnů znovu uvalen celosvětový sankční režim, USA získají právo veta v Radě bezpečnosti OSN.

včera

Kyjev zadržel podezřelého z vraždy Parubije. Stopa směřuje do Ruska

Ukrajinské úřady oznámily, že zatkly podezřelého z vraždy prominentního politika a bývalého předsedy parlamentu Andrije Parubije a v souvislosti se zločinem se objevila ruská stopa. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy