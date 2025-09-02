EU tlačí na USA, aby pustily Abbáse na Valné shromáždění OSN

Evropská unie vyzvala Spojené státy, aby přehodnotily své rozhodnutí o zákazu udělování víz palestinským úředníkům, včetně prezidenta Mahmúda Abbáse, kteří měli v úmyslu zúčastnit se zasedání Valného shromáždění OSN.
Dle unijních diplomatů se tímto krokem porušují mezinárodní smlouvy, podle nichž jsou USA jako hostitelská země OSN povinny udělit víza delegacím, které se účastní jednání.
Evropská unie se obává, že tento krok by mohl negativně ovlivnit diplomatické jednání. Šéfka diplomacie Evropské unie, Kaja Kallasová, uvedla, že by Spojené státy měly své rozhodnutí přehodnotit s ohledem na mezinárodní právo a stávající dohody.
Svolání schůzky přišlo ve chvíli, kdy se Francie snaží dosáhnout uznání palestinského státu na shromáždění světových lídrů v New Yorku. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot zdůraznil, že na setkání Valného shromáždění OSN by neměla existovat žádná omezení přístupu.
Americké ministerstvo zahraničí odůvodnilo své rozhodnutí tím, že je v národním bezpečnostním zájmu Spojených států, aby Palestinskou správu a Organizaci pro osvobození Palestiny (PLO) vedly k zodpovědnosti.
Ministerstvo zdůraznilo, že zmíněné organizace nedodržují své závazky, a podkopávají tak naději na mír. Zákaz cestování se týká i 89letého palestinského prezidenta Abbáse, který se zasedání Valného shromáždění účastnil po mnoho let.
Zákaz udělení víz se netýká pouze palestinských diplomatů, ale také osob, které mají palestinský pas. Nová politika Spojených států pokrývá také víza pro lékařské ošetření, univerzitní studia, návštěvy příbuzných a přátel nebo obchodní cesty. Výjimku mají pouze držitelé druhého pasu a ti, kteří už vízum mají.
Tato opatření ze strany Spojených států přicházejí v době, kdy několik evropských zemí připravuje uznání palestinského státu. Toto rozhodnutí kritizovali i někteří američtí experti, kteří ho považují za porušení diplomatického protokolu, jež je motivováno ideologicky a snaží se Palestince vyřadit z mezinárodní agendy.
EU (Evropská unie) , USA (Spojené státy americké) , Mahmúd Abbás
