EU uvalila sankce na vědce podezřelé z otravy Navalného

Libor Novák

4. července 2026 19:33

Alexej Navalnyj
Alexej Navalnyj Foto: Wikimedia Commons

Rada Evropské unie v pátek oznámila uvalení sankcí na šestici ruských vědců a výzkumníků, kteří jsou podezřelí ze zapojení do otravy opozičního lídra Alexeje Navalného. EU ve svém oficiálním prohlášení zdůraznila, že zůstává plně odhodlána bojovat proti šíření a používání chemických zbraní. Postihy pro tyto osoby zahrnují zmrazení veškerého majetku na území Unie a také zákaz cestování do členských států EU.

Navalnyj, který byl dlouhodobě považován za nejvýznamnějšího politického konkurenta ruského prezidenta Vladimira Putina, zemřel v ruském vězení v roce 2024. Podle vlád pěti evropských zemí byla příčinou jeho úmrtí s vysokou pravděpodobností právě otrava. Analýzy vzorků z jeho těla totiž jednoznačně potvrdily přítomnost toxinu epibatidinu, což je látka pocházející z jedovatých pralesních žab.

Sankcionovaní experti působili ve vojenské sféře, kde se zabývali výzkumem a publikováním odborných článků o syntéze tohoto konkrétního jedu. Podle unijních orgánů pracovali pro Vědecké centrum Signál a Státní vědecko-výzkumný institut organické chemie a technologie, což jsou instituce tvořící ústřední součást ruského programu chemických zbraní.

Alexej Navalnyj v minulosti přežil již jeden pokus o otravu v roce 2020, ze kterého obvinil ruskou tajnou službu FSB, ačkoliv Moskva jakýkoliv podíl odmítala. Po následném léčení v zahraničí se v roce 2021 vrátil zpět do vlasti, kde byl okamžitě zatčen a poslán do trestanecké kolonie, v níž o tři roky později zemřel.

Navalnyj byl nejvýznamnější ruský opoziční lídr, právník a bojovník proti korupci, který patřil k nejhlasitějším a nejznámějším kritikům režimu prezidenta Vladimira Putina. Do širšího povědomí vstoupil jako blogger a zakladatel Fondu boje proti korupci (FBK), se kterým odhaloval rozsáhlé majetky a úplatkářské aféry vysoce postavených ruských úředníků, oligarchů a politiků.

Proslul mimo jiné označením vládní strany Jednotné Rusko za „stranu podvodníků a zlodějů“. V roce 2013 kandidoval na starostu Moskvy, kde získal přes 27 % hlasů, avšak v roce 2018 mu úřady kvůli dřívějším účelovým odsouzením zakázaly kandidovat v prezidentských volbách.

V srpnu 2020 přežil pokus o otravu nervově paralytickou látkou typu novičok, ze které přímo obvinil ruskou tajnou službu FSB. Po léčbě a rekonvalescenci v Německu se v lednu 2021 dobrovolně vrátil do Moskvy, kde byl ihned na letišti zadržen. Následně byl v sérii politicky motivovaných procesů odsouzen k dlouholetým trestům odnětí svobody a vězněn v přísných nápravných zařízeních.

Alexej Navalnyj zemřel v únoru 2024 za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii za polárním kruhem ve věku 47 let. Evropské státy a nezávislí vyšetřovatelé z jeho smrti viní ruský stát, přičemž podle pitevních analýz západních vlád byla pravděpodobnou příčinou úmrtí další otrava, tentokrát vzácným toxinem epibatidinem.  

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Zdroj: Libor Novák

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