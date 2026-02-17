EU vzkazuje úřadům a neziskovkám: Nenechte se zastrašit rostoucím tlakem ze strany USA

Vysoký představitel Evropské komise Prabhat Agarwal vyzval evropské regulátory a neziskové organizace, aby se nenechali zastrašit rostoucím tlakem ze strany Spojených států. Ve svém projevu na univerzitě v Amsterdamu reagoval na eskalující spor mezi Bruselem a Washingtonem ohledně Aktu o digitálních službách (DSA). Agarwal zdůraznil, že Komise plně stojí za svými týmy i občanskou společností, které čelí útokům kvůli vymáhání těchto pravidel.

Napětí mezi oběma stranami se vyostřilo poté, co americký sněmovní výbor pro soudnictví počátkem února zveřejnil jména a e-maily desítek lidí pracujících na vymáhání DSA. Tento krok, doprovázený zákazem vstupu do USA pro několik evropských představitelů, je v Bruselu vnímán jako pokus o cílené zastrašování. Podle Agarwala je cílem Washingtonu ochromit implementaci zákona, který reguluje obsah na největších technologických platformách.

Práce na vymáhání digitálních pravidel se podle Agarwala stala mnohem obtížnější a konfliktnější, než se původně očekávalo. Uvedl, že důsledkem tlaku je zmenšování prostoru pro otevřenou debatu – odborné workshopy se na žádost firem stále častěji konají za zavřenými dveřmi. Úředníci také začali měnit své komunikační návyky a místo standardních e-mailů využívají šifrované aplikace s funkcí automatického mazání zpráv.

Evropská unie argumentuje tím, že DSA chrání uživatele před nezákonným obsahem a zasahováním do voleb, čímž v konečném důsledku brání svobodu projevu. Naopak kritici ve Spojených státech, včetně administrativy a vlivných osobností, jako je Elon Musk, považují zákon za nástroj cenzury. Nedávná pokuta ve výši 120 milionů eur pro platformu X tyto názorové neshody ještě prohloubila.

Agarwal ve svém vystoupení zdůraznil, že schopnost odolat americkému nátlaku má širší význam než samotný Akt o digitálních službách. Jde podle něj o obranu evropského intelektuálního prostoru a práva na svobodnou společenskou debatu o důležitých tématech. Evropa si musí udržet nezávislost při rozhodování o tom, jaká pravidla budou v jejím digitálním prostředí platit.

Vedení Evropské komise již dříve ujistilo své zaměstnance, že podnikne veškeré kroky k jejich ochraně před případnými hrozbami vyplývajícími ze zveřejnění jejich osobních údajů. Instituce považuje práci svých úředníků i důkazy předložené neziskovými organizacemi za klíčové pro spravedlivé fungování digitálního trhu. Boj o hranice regulace platforem tak zůstává jedním z největších třecích ploch v transatlantických vztazích.

