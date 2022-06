Biden oznámil posílení kapacit americké armády v Evropě kvůli ruské hrozbě

Biden ohlásil vyslání dvou letek nejmodernějších stíhaček F-35 do Británie, zvýšení počtu torpédoborců ve španělských přístavech ze čtyř na šest a vytvoření nového armádního velitelství v Polsku. Posílit se má také americká přítomnost v Rumunsku, a to dodatečnou brigádou o síle 5000 vojáků, a rovněž v Pobaltí, Německu a Itálii.

Tento krok má podle Bidena přispět k tomu, aby aliance byla schopna "odpovědět na hrozby přicházející ze všech směrů a ve všech oblastech: na zemi, ve vzduchu a na moři". NATO je v současnosti více zapotřebí jako nikdy dříve, zdůraznil šéf Bílého domu.

Americký prezident také připomněl, že Spojené státy letos už vyslaly 20.000 vojáků do Evropy jako posily v reakci na agresivní ruské kroky. Upozornil, že ruský prezident Vladimir Putin by si přál "finlandizaci" Evropy ve smyslu posunu evropských zemí k neutralitě, ale místo toho se dočkal posílení NATO v Evropě, a to i o tradičně neutrální Finsko a Švédsko.