Do Německa dorazily první americké vojenské posily spojenců z NATO

"Vojáci z 18. výsadkového sboru dnes přijeli do Wiesbadenu," uvedlo velení v prohlášení. Tyto posily mají v Německu zřídit velitelství na podporu 1700 výsadkářů, kteří mají být vysláni do Polska.

Ve středu americký prezident Joe Biden nařídil vyslat téměř 3000 vojáků do Polska a Rumunska, aby bránili případnému přelévání ukrajinské krize jinam do východní Evropy.

Podle Pentagonu má být přibližně tisícovka vojáků ze základny v německém Vilsecku vyslána do Rumunska a přibližně 1700 vojáků, převážně z 82. výsadkové divize, se přesune z amerického Fort Braggu do Polska. Kromě toho má být dalších 300 vojáků z Fort Braggu v Severní Karolíně přemístěno do Německa.

Bílý dům dnes potvrdil, že prezident Biden hodlá příští týden s německým kancléřem Olafem Scholzem hovořit o společných snahách odradit Rusko od další agrese vůči Ukrajině.