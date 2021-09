Duda komentoval spor s Českem. Polsko prý nemůže Turów zavřít

To zažalovalo Polsko u unijního soudu kvůli porušení unijních předpisů při prodloužení těžby v dolu. Tento soud v pondělí nařídil, aby Polsko platilo pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 milionu Kč) za to, že neuposlechlo předběžné opatření okamžitě ukončit těžbu v dolu, a to až do konečného rozhodnutí v této věci. Polská vláda přesto odmítla těžbu přerušit.

Na otázku, zda spor o Turów je součástí "širší hry", Duda odpověděl, že neví a ať si na tuto otázku každý odpoví sám.

"Říkám, jaká jsou fakta. Pokud máme být energeticky soběstační, tak jediná cesta je taková, že bude pokračovat těžba a zásobování elektrárny. Ta dodává elektřinu obrovské části Polska, právě té na jihozápadu," uvedl prezident.

Připustil, že "se zatím nedaří" dosáhnout dohody s Čechy. "Vím, že byly podniknuty různé pokusy. Vím, že premiér (Mateusz Morawiecki) vyvinul velké úsilí v jednáních o této otázce. Ale je vidět, že dosud se nepodařilo dosáhnout žádné dohody, což bohužel taky ukazuje jistou smutnou realitu ve vztazích s našim sousedem," řekl.

Na dotaz, zda zatím neúspěšné vyjednávání lze označit za diplomatickou slabost, odvětil, že všechno lze označovat za diplomatickou slabost, ale skutečnost je taková, že při poctivém sousedství by se mělo povést najít východisko - a to se v tomto případě nedaří. Duda dodal, že po celou dobu vybízí k dialogu a myslí si, že by se mělo jednat a hledat řešení. Celá situace je podle něj velice zvláštní.