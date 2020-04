EK doporučuje státům rušit koronavirová omezení koordinovaně

Komise nestanovila žádný časový plán a zdůraznila, že rušení omezení je podmíněno tím, že se šíření nemoci na delší dobu zpomalí. Dalšími zásadními kritérii bude také dostatečná volná kapacita nemocnic a možnosti monitorování průběhu nákazy.

Státy poté mohou začít restrikce uvolňovat, mezi jednotlivými kroky by přitom podle EK měly nechat dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné vyhodnotit dopad uvolnění.

Heads of State and government tasked us with a roadmap to ensure a coordinated exit from the containment measures.

Today we deliver on this request.



