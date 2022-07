EU chce, aby členské země daly pobídky firmám, jež sníží spotřebu plynu

Plán, který EK připravuje, reaguje na riziko, že Rusko výrazně omezí či zcela přeruší dodávky zemního plynu do Evropské unie. Podle Bruselu by členské státy měly připravit finanční pobídky pro průmyslové a energetické provozy, které místo plynu začnou využívat jiné zdroje energie. V případě nedostatku plynu by pak státy mohly nařídit zákaz provozu podniků, které nejsou nezbytné.

Domácnosti jsou podle unijního práva chráněnou skupinou spotřebitelů. Byly by tak až poslední skupinou, které by se případná omezení dotkla. Úřady by ale mohly podle unijního plánu omezit vytápění kanceláří či obchodů v případě nedostatku plynu. Komise také vyzve členské země, aby vytvořily informační kampaně, které budou vyzývat k mírnějšímu vytápění domů a bytů.

Klíčovým prvkem reakce na riziko omezení dodávek z Ruska je podle Bruselu zvyšování zásob plynu před zimní sezonou.

Před útokem na Ukrajinu se ruský plyn podílel na dovozu této suroviny do EU zhruba ze 40 procent. V případě některých států byla ale závislost na dodávkách z Ruska podstatně vyšší, což je i případ České republiky. V posledních měsících se dovoz ruského plynu do EU výrazně snížil a Moskva omezila či zastavila dodávky 12 unijním zemím.

Tento týden začala pravidelná údržba plynovodu Nord Stream 1, která by měla trvat deset dnů. Ruská plynárenská společnost Gazprom ale dnes uvedla, že nemůže zaručit bezproblémový provoz tohoto strategického plynovodu, který je hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do EU. Část evropských politiků se obává, že Gazprom po údržbě dodávky plynu buď neobnoví, anebo jen v omezeném režimu.