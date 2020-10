EU chce být odolnější. Posílí svou soběstačnost, shodli se lídři na summitu

Schválili rovněž plán Evropské komise (EK), aby nejméně pětina chystaného fondu pokrizové obnovy ekonomik šla na projekty spojené s digitalizací.

"Věříme v hodnoty volného obchodu, zároveň si však myslíme, že by Evropa měla být odolnější," prohlásil po jednání předseda Evropské rady Charles Michel.

🔴 LIVE NOW: follow the press conference at the end of the #EUCO Sent from my mobile device https://t.co/ZvSZRAjHjt