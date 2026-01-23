Historický zlom nastal. Éra spoléhání se na USA definitivně skončila, shodli se v tichosti evropští lídři

V Bruselu se ve čtvrtek odehrál summit, který sice navenek postrádal obvyklou dramatičnost, ale v zákulisí byl podle webu Politico vnímán jako historický zlom. Evropští lídři se shodli na tom, že éra bezvýhradného spoléhání na Spojené státy definitivně skončila. Ačkoliv Donald Trump jen 24 hodin před začátkem schůzky stáhl své nejostřejší hrozby týkající se anexe Grónska, pachuť z největší transatlantické krize posledních desetiletí v Bruselu zůstala.
Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz, kteří v poslední době hledali společnou řeč jen stěží, vystoupili v naprosté jednotě. Oba lídři varovali, že Evropa byla katapultována do drsné nové reality, ve které musí přijmout plnou nezávislost. Podle účastníků summitu už není cesty zpět k původnímu uspořádání světa, jak jej známe od roku 1945.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen po pětihodinovém jednání novinářům potvrdila, že blok nyní musí fungovat jako „nezávislá Evropa“. Diplomaté hovoří o takzvaném „překročení Rubikonu“. Psychologický posun směrem k autonomii, který v Evropě klíčil od prvního Trumpova funkčního období, získal kvůli grónské krizi nečekanou dynamiku a donutil státy k dříve nemyslitelným krokům.
Jedním z nejvýraznějších projevů této změny je nově nalezená jednota mezi západním křídlem EU a zeměmi na východě. Státy jako Estonsko nebo Polsko, které dříve považovaly spojenectví s USA v rámci NATO za téměř posvátné, nyní projevují ochotu postavit se Washingtonu. Estonsko dokonce zvažovalo vyslání vojáků do Grónska v rámci průzkumné mise, což jasně signalizuje odklon od bezmezné důvěry v americké vedení.
Polský premiér Donald Tusk během summitu zdůraznil, že ačkoliv si Polsko vždy vážilo amerického prvenství, dnešní politika vyžaduje vzájemný respekt, nikoliv nátlak a dominanci. Tusk vyjádřil otevřenost k použití „nástroje proti ekonomickému nátlaku“ (Anti-Coercion Instrument), což je mocná obchodní zbraň EU, která umožňuje omezit investice ze zemí, jež se snaží unijní státy vydírat.
Podobný obrat nastal i u obchodně orientovaných severských zemí. Dánsko, Švédsko a Nizozemsko, které historicky odmítaly jakékoliv kroky ohrožující obchod s USA, jsou nyní připraveny k odvetným opatřením. Podle diplomatů byla tato krize pro severní Evropu tvrdou lekcí, která ukázala, že na Washington se minimálně v nejbližších letech nelze v ničem spoléhat.
Německo pod vedením Friedricha Merze rovněž přehodnocuje své dlouholeté priority. Merz, jehož politická kultura byla definována vírou v transatlantické partnerství, nyní připouští nutnost tvrdé obchodní reakce vůči USA. Tato změna kurzu v největší evropské ekonomice je pro Trumpovu administrativu jasným signálem, že Evropa se nenechá snadno zastrašit tarify či jinými hrozbami.
Lídři se shodli, že tato jednotná reakce nesmí být jednorázovým aktem. Nezávislost se musí promítnout do všech oblastí, od energetické bezpečnosti a obrany až po ekonomickou konkurenceschopnost. Evropa podle nich musí začít diktovat svou vlastní agendu a přestat pouze reagovat na kroky z Bílého domu.
Související
V Bruselu začíná summit, který rozhodne o finančním kolapsu Ukrajiny
Summit EU v Bruselu: Litva chce Ukrajinu v Unii do pěti let, Fico hrozí zablokováním protiruských sankcí
Summit EU , Friedrich Merz (CDU) , Emmanuel Macron
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Pokrok v mírových rozhovorech závisí na tom, jestli ukrajinské síly opustí celý Donbas, prohlásil Peskov
před 1 hodinou
Kličko vyzval po posledních útocích obyvatele Kyjeva k evakuaci
před 2 hodinami
Nežijeme díky milosti USA, prohlásil v Davosu Carney. Trump se mu pomstil zrušením pozvání do Rady míru
před 2 hodinami
Historický zlom nastal. Éra spoléhání se na USA definitivně skončila, shodli se v tichosti evropští lídři
před 3 hodinami
Ledovka pokryla část Česka. Policie kvůli nehodám uzavřela dálnice
před 3 hodinami
Ve Spojených arabských emirátech se chystá historicky první trojstranné jednání o Ukrajině
před 4 hodinami
Počasí do konce víkendu. Meteorologové řekli, kde bude sněžit
včera
Tramvaje čeká v Praze několikadenní výluka. Protáhne se až do února
včera
U střelce z úřadu v Chřibské byly další zbraně. Na místě činu vystřelil asi stokrát
včera
Povedené generálky na Australian Open. Menšík i Machač na australských turnajích kralovali
včera
Do Česka by měl po mnoha letech přijet papež. Přijal pozvání od prezidenta
včera
Babišova vláda zruší televizní poplatky. Názor změnil i ministr Klempíř
včera
Pavlovi někdo vyhrožoval na internetu. Policie zadržela muže
včera
Další český hokejový úspěch. Po stříbru mužské dvacítky má ženská osmnáctka bronz
včera
Policie zadržela údajného zahraničního agenta. Měl pracovat pro Čínu
včera
Ve Spojených arabských emirátech budou jednat zástupci Ukrajiny, Spojených států a Ruska, oznámil Zelenskyj
včera
Zelenskyj: Evropa mlčí a Putin dál vyrábí rakety. Neměla by spoléhat na NATO, místo aby jednala jen čeká
včera
Trumpa k dohodě o Grónsku dotlačili poradci. Co je její náplní?
včera
Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy
včera
Hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech
V Davosu ve čtvrtek zaznělo klíčové oznámení, které může zásadně změnit humanitární situaci v Pásmu Gazy. Ali Shaath, který byl jmenován do čela nového palestinského výboru pro správu enklávy, informoval diplomaty, že hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech. Pro obyvatele Gazy jde o víc než jen o otevření brány; je to životně důležitá spojnice se světem, která byla od května 2024 uzavřena.
Zdroj: Libor Novák