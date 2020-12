EU chystá nouzová opatření pro případ krachu jednání s Británií

Británie opustila evropský blok v lednu a přechodné období, kdy se stále řídí stejnými pravidly jako v době svého členství, skončí poslední den letošního roku. Pokud obě strany nepřekonají rozpory při vyjednávání během několika nejbližších dnů, aby případnou dohodu mohly do konce prosince schválit parlamenty, hrozí kromě zavedení cel a kvót i další komplikace například v dopravě.

Šéfka komise Ursula von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie stále dává přednost uzavření dohody, musí však být připravena i na opačnou variantu. "Jednání stále pokračují. Nicméně vzhledem k tomu, že se konec přechodné doby velmi přiblížil, není zaručeno, že i kdyby bylo dohody dosaženo, vstoupí v platnost včas," zdůvodnila dnes návrh nouzových opatření von der Leyenová.

Negotiations are still ongoing but the end of the transition is near. There is no guarantee that if & when an agreement is found it can enter into force on time. We have to be prepared including for not having a deal in place on 1 January. Today we present contingency measures ⤵️ pic.twitter.com/FQ4Urn9YUC