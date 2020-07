EU musí z krize vyjít jednotná a silnější, prohlásila Merkelová

"Je klíčové, aby lidé v nejzasaženějších regionech mohli spoléhat na naši solidaritu. Je to i v našem zájmu," prohlásila kancléřka během své první návštěvy unijní metropole od vypuknutí pandemie covidu-19. Německo podle ní v zásadě podporuje návrh Evropské komise, která chce mezi unijní země rozdělit 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun), jež si hodlá bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích. Merkelová vyzvala lídry členských zemí, aby se nejpozději do konce července shodli na parametrech fondu, z něhož mají nejvíce čerpat koronavirem tvrdě postižené Itálie a Španělsko.

