EU může vývoz vakcín zablokovat znovu, tvrdí von der Leyenová

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státy Evropské unie mohou kdykoli znovu zablokovat vývoz vakcín proti covidu-19, jako to udělala minulý týden Itálie se zásilkou 250.000 dávek od firmy AstraZeneca mířících do Austrálie. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v rozhovoru s německým listem Wirtschafts Woche. Unijní exekutiva musí se zákazem exportu souhlasit, což v případě Itálie učinila, ačkoli činitelé komise chtějí s ohledem na volný obchod k tomuto kroku sahat jen výjimečně.