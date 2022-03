EU Ukrajině rychlé členství neslíbí, zváží ale další sankce proti Rusku

Francouzský prezident Emmanuel Macron spolu s několika dalšími západoevropskými lídry krátce před summitem odmítl možnost, že by evropský blok nabídl Ukrajině rychlou cestu ke členství.

Prezidenti a premiéři unijních zemí se na Macronovo pozvání sjeli do historického sídla francouzských králů dva týdny poté, co ruský prezident Vladimir Putin zahájil invazi na Ukrajinu. EU od té doby uvalila na Putinův režim několik vln bezprecedentních sankcí a snaží se Moskvu přimět k ukončení útoku.

"Myslím, že jsme Rusko překvapili, byli jsme pevní, silní a jednotní. Ale není to dost," prohlásil předsedající summitu Michel krátce před jednáním. EU podle něj musí zvážit další kroky, které by přinesly Ukrajině mír. V návrhu závěrečného prohlášení, které má být výstupem z vrcholné schůzky, se lídři chystají Moskvě pohrozit dalšími sankcemi. Měli by také podpořit postupné odbourání závislosti na ruském plynu a zvýšení výdajů na obranu z unijního rozpočtu i z národních rozpočtů.

Méně konkrétní se očekávají závazky směrem k Ukrajině. Summit by se měl shodnout na další podpoře vlády v Kyjevě i uprchlíků mířících přes západní hranici, naproti tomu kýžené členství v EU se pro Ukrajinu patrně po dnešku nepřiblíží.

"Všechny země západní Evropy, s jejichž lídry jsem mluvil, říkají, že bychom to neměli pojímat jako expresní vlak nebo zrychlenou proceduru," řekl novinářům nizozemský premiér Mark Rutte. Podobně se vyjádřilo i několik dalších vůdčích politiků včetně Macrona, podle něhož není reálné zahajovat přijímací proces se zemí, která je ve válce. Lídři zemí východního křídla unie včetně Česka sice prosazují rychlou cestu k ukrajinskému členství, sedmadvacítka by se však na něm musela shodnout jednomyslně, což nyní vzhledem k postojům západních zemí není reálné.