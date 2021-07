EU zajistila vakcíny pro 70 procent dospělých, tvrdí von der Leyenová

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie splnila svůj slib a doručila do členských států dostatek vakcín proti covidu-19 na naočkování 70 procent tamní dospělé populace. V dnešním prohlášení to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že boj s pandemií covidu-19 nadále pokračuje a je nyní na jednotlivých členských státech, aby co nejrychleji naočkovaly svoje obyvatelstvo.