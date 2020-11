Evropská komise doporučila využívat rychlotesty na covid, usnadní to cesty přes hranice

Pro vzájemné uznávání výsledků testů a možnost širokého využívání antigenních rychlotestů se koncem října vyslovili unijní prezidenti a premiéři během videosummitu věnovaného koordinaci opatření proti covidu-19.

Epidemiologové jednotlivých zemí však mají rozdílné názory zejména na to, zda by nasazení méně spolehlivých rychlotestů nemohlo mít negativní vliv na šíření nákazy. Za jejich používání lobbují zejména aerolinky, kterým kvůli pandemii dramaticky ubylo klientů a od testů s prakticky okamžitými výsledky si slibují alespoň částečné usnadnění provozu na mezinárodních linkách.

Support and solidarity are key to overcome this pandemic.



We provide additional guidance to EU countries on rapid antigen tests and step up support to increase their testing capacity.



More on the recommendation: https://t.co/HBmOKB9FnP