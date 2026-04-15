Ve StarDance bude i úplný nováček. Lidé ho mohou znát z muzikálů

Až na pátý pokus představila Česká televize prvního nováčka mezi profesionálními tanečníky, kteří se zúčastní letošní řady StarDance. Jmenuje se Daniel Makovec. Diváci ale stále nevědí, s kým budou tanečníci na podzim tančit.
"Nová krev ve StarDance. Daniel Makovec je všestranný tanečník, kterého znáte z velkých muzikálových hitů. Teď své zkušenosti zúročí na našem parketu," uvedla StarDance ve středu ráno na sociálních sítích.
Diváci se už dříve dozvěděli, že celebrity budou v letošní řadě po parketu doprovázet Lenka Nora Návorková, Michal Kurtiš, Natálie Otáhalová, Robin Ondráček a Vanda Bartošová Dětinská.
Hvězdnými účastníky letošní řady StarDance budou zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák, herečka Petra Nesvačilová a zpěvák Vojta Dyk.
Známe už také složení poroty. Vrací se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem bude výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka.
Poslední televizní řada StarDance proběhla předloni na podzim, konkrétně od října do prosince. Šlo již o třináctou sérii. Zvítězili v ní herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Hese doplnili na stupních vítězů herečtí kolegové Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková.
