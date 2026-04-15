Zrušení veta na půjčku Ukrajině nebude zadarmo? Magyar poprvé jednal s představiteli EU

Jedním z klíčových témat, která ovládnou úvodní rozhovory mezi novou maďarskou vládou a Evropskou unií, je uvolnění zmrazených fondů ve výši 17 miliard eur. Budoucí premiér Péter Magyar dnes ráno po jednání s představiteli EU zdůraznil naléhavost celé situace, zároveň však zvolil velmi asertivní tón směrem k Bruselu.
Magyar novinářům jasně vzkázal, že jeho kabinet přistoupí pouze na takové podmínky, které budou výhodné pro maďarské občany a podniky. Podle jeho slov musí být jakákoliv dohoda v souladu s národními zájmy.
Zatím však není zcela zřejmé, zda tyto výroky signalizují snahu o zúžení seznamu požadavků ze strany Evropské komise, nebo jde o strategii před blížícím se termínem, který sám Magyar označil za extrémně napjatý.
Evropská komise se k aktuálnímu průběhu rozhovorů zatím podrobněji nevyjádřila. Na straně unijních institucí se však očekává, že nová maďarská administrativa přinese zásadní změnu v přístupu k zahraniční politice, zejména v otázce pomoci válkou zasažené Ukrajině.
Eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius v této souvislosti poznamenal, že v Maďarsku začíná „vát nový vítr“. Unie je podle něj připravena okamžitě spustit proces poskytnutí úvěru Ukrajině v celkové výši 80 miliard eur, jakmile Budapešť stáhne své dosavadní veto, kterým Viktor Orbán pomoc blokoval.
Péter Magyar naznačil, že je ochoten veto zrušit, ovšem za dodržení určité podmínky. Trvá na tom, aby Maďarsku zůstala zachována výjimka dohodnutá s předchozí vládou v prosinci loňského roku. Maďarsko by tak sice pomoc Ukrajině již neblokovalo, ale zároveň by se na tomto konkrétním úvěru nemuselo finančně podílet.
Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem
Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal.
Zdroj: Lucie Podzimková