Španělskem zmítá krize. Podaří se ji konečně zastavit?

V posledních všeobecných volbách, které se ve Španělsku konaly v listopadu, opět zvítězili socialisté Pedra Sáncheze. V parlamentu však obsadili pouhých 120 křesel z 350, k získání většiny v parlamentu tak potřebují partnery, a to především regionální strany. Za účelem vytvoření koalice se k socialistické PSOE již po volbách připojila levicová, až krajně levicová, strana Unidas Podemos, v jejímž čele stojí politik Pablo Iglesias.

PSOE společně s Podemos však stále nedosahují potřebné většiny. Společně nyní obsazují 155 křesel, a vyjednávání o vládní koalici tak stále pokračují.

V nadcházejícím týdnu se očekává, že by jednání o koaliční vládě mohla značně pokročit. Navíc, pokud se najde shoda mezi stranami, vznikne tak první koaliční vláda od konce diktatury generála Francisca Franca. Sánchez nyní spoléhá především na menší regionální strany, které mu již dříve vyjádřily svoji podporu. Jedná se primárně o katalánskou levicovou republikánskou stranu ERC (Esquerra Republicana de Catalunya, pozn. red.). Ta je nejstarší separatistickou katalánskou politickou stranou.

ERC by Sánchezovi zajistila dalších 13 křesel a společně s podporou levicových stran, či dokonce regionální baskické strany, by dosavadní socialistický premiér mohl pokračovat ve výkonu své funkce. V nadcházejících dnech (o tomto víkendu a v úterý, pozn.red.) se totiž bude hlasovat o důvěře v jeho vznikající koaliční vládu. ERC již před pár dny vyjádřila, že se dvou hlasování o důvěře v premiéra účastnit nebude. Tato skutečnost by v druhém hlasování měla Sánchezovi zajistit více hlasů v jeho prospěch než proti němu.

Příslib podpory socialistické koalici však nebude zadarmo. Sánchez Kataláncům z ERC přislíbil zahájení rozhovorů mezi centrální madridskou a katalánskou vládou za účelem odblokování a dořešení politického konfliktu, který zemi sužuje od katalánského referenda za nezávislost v roce 2017. Situace se vyhrotila v průběhu kampaně před loňskými listopadovými volbami – dominantním tématem stran se stal právě katalánský separatismus, který zejména pravicové a extrémně pravicové strany (např. VOX, pozn. red.) neuznávají a staví se k němu velice antagonisticky.

Zda-li levicová koaliční vláda v nadcházejících dnech ve Španělsku skutečně vznikne, není doposud jisté. Jisté však je, že pokud se tak stane, bude je jednat o první koaliční španělskou vládu od doby, kdy se země před 44 lety navrátila k demokracii. S programem, který již dříve Sánchez společně s Podemos představil, chce vytvořit spravedlivější a podle jeho slov i progresivnější a moderní španělskou společnost.