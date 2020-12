Itálie na Vánoce omezí možnost pohybu, cestování mezi regiony bude zakázáno

Opatření, které bude platit od 21. prosince až do 6. ledna, schválila italská vláda v noci na dnešek, uvedla agentura ANSA.

V Itálii se nyní epidemická situace zlepšuje, vláda ale chce zpřísněním předejít tomu, aby se nákaza šířila během svátků, kdy lidé hodně cestují. Výjimku mají ti, kdo cestují kvůli práci nebo ze zdravotních důvodů. Ještě přísnější má být omezení ve sváteční sny 25. a 26. prosince a 1. ledna, kdy lidé nesmějí opustit svou domovskou obec.

Ministr zdravotnictví Roberto Speranza ale zároveň oznámil, že vydá opatření, podle něhož se všechny italské regiony od neděle dostanou mezi takzvané žluté zóny, tedy oblasti s nejnižší mírou rizika. To mimo jiné znamená, že se budou moci otevřít všechny obchody a v provozu budou i bary a restaurace, které však musejí zavírat už v 18:00.

Šedesátimilionová Itálie ve středu hlásila bezmála 21.000 nových případů nákazy koronavirem, oproti minulému týdnu to byl pokles zhruba o 5000. Celkem se v zemi od února nakazilo 1,6 milionu lidí, 57.045 pacientů s covidem-19 zemřelo.

Ve Španělsku o Vánocích zřejmě nebudou jednotná omezení

Španělská vláda sice ve středu oznámila zákaz cestování mezi regiony o svátcích s výjimkou návštěv příbuzných a blízkých i další omezení, Katalánsko a madridský region ale s vládním plánem nesouhlasí. Očekává se tak další právní bitva mezi madridským regionem a španělskou vládou, napsal dnes deník El País.

Španělská vláda ve středu po jednání se zástupci autonomních regionů oznámila, že od 23. prosince do 6. ledna nemají lidé v zemi cestovat mezi regiony s výjimkou návštěv příbuzných a že noční zákaz vycházení bude platit i na Štědrý den a na Silvestra, ale až od 1:30. Uvedla též, že 24., 25. a 31. prosince a 1. ledna se smí sejít na oslavách svátků maximálně deset lidí, v případě osob žijících v jedné domácnosti omezení neplatí. Jinak platí přísnější omezení shlukování, různě podle regionů.

Ministr zdravotnictví Salvador Illa uvedl, že opatření jsou závazná pro autonomní regiony a regionální vlády je mají vyhlásit. Šéfka madridské regionální vlády Isabel Díazová i katalánská vláda ale už uvedly, že se středeční většinovou dohodou vlády s regiony necítí vázány. Díazová nesouhlasí zejména s uzavřením regionu pro nenutné cestování, katalánská vláda připomněla, že regiony mají právo si opatření stanovit samy.

Díazová podle deníku El País uvedla, že středeční dohodu regionů s vládou naplní jen tehdy, když vyjde v úředním věstníku. Illa řekl, že není nutné ji tam publikovat a že závazná je i bez toho.

Deník El País upozornil i na to, že některá opatření se jen těžko budou kontrolovat. Omezení cestování mezi regiony, které ale už velká část španělských regionů zavedla, neplatí pro příbuzné a blízké. Illa uvedl, že je snad jasné, co to znamená, a že to platí pro příbuzné a lidi se "zvláštní citovou vazbou".

Vedení madridského regionu se do právního sporu kvůli koronavirovým opatřením dostalo už v říjnu, kdy nesouhlasilo s uzávěrou Madridu a dalších devíti měst regionu. Toto omezení tehdy rovněž vyplynulo z nejednomyslně schválené dohody španělské vlády s vedeními autonomních regionů. Madridská regionální vláda tento spor u soudu vyhrála a španělská vláda pak vyhlásila v zemi nouzový stav, aby své nařízení prosadila.

Nouzouvý stav ve Španělsku platil už od března do června a znovu ho vláda vyhlásila od 25. října, posléze ho poslanci prodloužili až do 9. května. Protikoronavirová omezení ale vyhlašují vlády jednotlivých regionů. Ve všech s výjimkou Kanárských ostrovů tak platí například noční zákazy vycházení, zkrácena je otevírací doba restaurací a velká část omezila i cestování buď v celém regionu, či v nejhůře postižených oblastech. Povinné jsou také roušky na veřejnosti a omezena je i návštěvnost kin či muzeí.

Deník El País dnes také napsal, že mnozí epidemiologové očekávají po Vánocích zhoršení epidemické situace i přes přijatá opatření.