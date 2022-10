Macron naléhal na papeže, aby zavolal Putinovi a Bidenovi kvůli Ukrajině

"Vyzval jsem papeže Františka, aby zavolal Vladimiru Putinovi, patriarchovi Kirillovi, ale také Joeu Bidenovi. Potřebujeme, aby Spojené státy zasedly ke stolu a přispěly k mírovému procesu," řekl Macron ke svému pondělnímu setkání, z něhož dosud nebyly zveřejněny podrobnosti. Média zatím psala jen o tématech této schůzky. Francouzský prezident je přesvědčen, že papež může mít na Bidena vliv.

Macron v rozhovoru s francouzským časopisem komentoval svou dvoudenní cestu do Itálie a Vatikánu, během níž se setkal i s novou italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, za což doma sklidil od mnohých kritiku, neboť Meloniová vede krajně pravicovou stranu.

Podle Macrona by právě církev mohla v mírovém procesu sehrát roli. Francouzský prezident se o víkendu v Itálii zúčastnil také mezinárodního setkání o dialogu za mír, které zorganizovala katolická organizace Comunità di Sant’Egidio. Podle agentury EFE na něm Macron mimo jiné řekl, že mír bude možný, když se pro to Ukrajina rozhodne. "V určitém okamžiku, v závislosti na tom, jak se věci vyvinou, a až se ukrajinský lid a jeho lídři rozhodnou a za podmínek, pro které se rozhodnou, bude u jednacího stolu uzavřen mír," řekl podle EFE Macron.

Papež František ruskou invazi opakovaně odsoudil a už od jejího začátku se snaží přispět k jednání o míru. Už den po ruské invazi v neobvyklém kroku navštívil ruskou ambasádu v Římě a telefonoval si s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jeho pozvání k návštěvě Ukrajiny ale papež dosud nevyslyšel, v květnu to zdůvodnil tím, že do Kyjeva nepojede, protože nejdříve se chce setkat s Putinem. Tomu už v březnu nabídl setkání, ale neúspěšně. Několikrát se spekulovalo i o schůzce papeže s Kirillem, ani to se ale nakonec nekonalo.