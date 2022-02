Macron nevyloučil cestu do Moskvy a Kyjeva, Scholz bude s Putinem o Ukrajině jednat

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes oznámil, že v následujících hodinách bude o situaci na Ukrajině po telefonu hovořit s americkým prezidentem Joem Bidenem. Nevyloučil ani případnou cestu do Moskvy a do Kyjeva, které by pomohly v hledání diplomatického řešení napětí. Informovala o tom agentura AFP.