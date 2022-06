Macron varoval před posílením extremistů ve volbách a francouzským nepořádkem

"Nic by nebylo nebezpečnější než přidávat francouzský nepořádek do světového nepořádku, jak to zamýšlejí extremisté," řekl Macron během návštěvy jihofrancouzského regionu Tarn.

Šéf Elysejského paláce využil své cesty k varování před výzvami, jimž čelí jeho centristický blok Spolu (Ensemble) jak ze strany krajní levice, která se spojila se Socialistickou stranou, tak od krajně pravicových stran, jako jsou Národní sdružení (RN) Marine Le Penové a hnutí Znovudobytí! Érika Zemmoura.

Dva průzkumy z tohoto týdne naznačily, že Macronův centristický tábor nemá ve volbách jistý zisk absolutní většiny. Levicová koalice NUPES, kterou vede veterán krajní levice Jean-Luc Mélenchon, by se mohla umístit na druhém místě, ale pokud Macronova aliance nepotvrdí absolutní většinu, mohli by se stát rozhodující politickou silou konzervativní Republikáni. Pro Macrona by znamenalo nedosažení absolutní většiny velký nezdar, protože by byl nucen svou koalici rozšířit, což by zase mohlo zkomplikovat politická rozhodnutí, napsala agentura Reuters.