NATO musí dělat víc pro svou ochranu před Putinem, řekla německá ministryně

Ministryně řekla na vojenské základně Rukla před německými vojáky, že pověřila velení německé brigády, aby zvýšilo ochranu východního křídla NATO. "Bezpečnost Litvy je bezpečností Německa," řekla Lambrechtová.

"Je faktem, že my, NATO, musíme pro svou společnou bezpečnost dělat víc, protože nevíme, kam až může dojít Putinovo velikášství. Byli jsme svědky ruských hrozeb Litvě, což vedlo k zavedení evropských sankcí na hranici s Kaliningradem. Není to první pohrůžka. Musíme to brát vážně a být připraveni," dodala ministryně.

Na základně s ní byl její litevský protějšek Arvydas Anušauskas. Litevská a německá armáda nyní provádějí společné manévry a oba ministři se chystají je navštívit.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu posílilo NATO ochranu svého východního křídla. Německo na něm má mít zbraně, munici a velitelství. Na základnu Rukla vybavení a velitelství dorazilo v září, většina vojáků je ale zatím v pohotovosti v Německu.

Litva sousedí s ruským Kaliningradem a se spojencem Moskvy - Běloruskem. NATO má v tomto pobaltském státě pod německým velením od roku 2017 jednotku asi 1600 vojáků, z nichž více než polovina jsou Němci.