Nebudou vybírat mýto, chtějí miliardy. Německo má problém

Rakouská společnost Kapsch a německý pořadatel koncertů a prodejce vstupenek CTS Eventim za účelem výběru mýtného založili společný podnik Autoticket. Firmy se domnívají, že tento podnik má v důsledku ukončení dohody ze strany německé vlády právo na kompenzaci ušlých zisků za dvanáctileté období, na které byl kontrakt sjednán.

Německý ministr dopravy Andreas Scheuer nicméně opakovaně uvedl, že podle spolkové vlády firmy žádný nárok na odškodné nemají. Spor by mohl vyústit v arbitrážní řízení, které by mohlo trvat několik let, podotýká agentura DPA.

Německá vláda podepsala smlouvy o výběru mýtného s firmami Kapsch a CTS Eventim v loňském roce. Po červnovém verdiktu Soudního dvora EU však ministerstvo dopravy tyto smlouvy vypovědělo.

Kritikům zamýšleného německého systému na výběr mýta od začátku vadilo, že dálniční poplatky v Německu měli de facto hradit jen zahraniční řidiči. Německá vláda totiž pro německé řidiče chystala daňovou úlevu. Plán Německa zavádět mýtné pro osobní auta napadlo v roce 2017 Rakousko. Vídeň poukazovala na diskriminaci, což v červnu unijní soud se sídlem v Lucemburku uznal.

Rakouská společnost Kapsch od roku 2007 provozovala mýtný systém na dálnicích v České republice. Začátkem prosince však výběr mýtného převzalo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské firmy SkyToll.