Několik evropských zemí pracuje na otevření diplomatické mise v Afghánistánu, tvrdí Macron

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Několik evropských zemí pracuje na otevření společné diplomatické mise v Afghánistánu, což by umožnilo jejich velvyslancům, aby se vrátili do země. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron.