Německo chce bránit cestování mimo EU až do konce srpna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo hodlá prodloužit omezení cestování do zemí mimo Evropskou unii kvůli koronaviru až do 31. srpna. Informovaly o tom dnes zpravodajský magazín Der Spiegel a agentura DPA. Prodloužení opatření, které se týká cest do více než 160 zemí světa, má ve středu podle DPA schválit německá vláda.