Německo hlásí dalších 299 úmrtí, šíření koronaviru ale zpomaluje

Nových infekcí za čtvrtek RKI hlásí 3380, což celkovou statistiku posunuje na 133.830 případů. Více než nakažených v posledních dnech přibývá lidí, kteří nemoc covid-19 překonali. Za 24 hodin jich podle odhadu institutu, který spadá pod ministerstvo zdravotnictví, bylo 4700. Celkový počet uzdravených se pohybuje kolem 81.800.

Za velmi důležité odborníci i politici, kteří rozhodují o dalších opatřeních, považují číslo, které udává, kolik průměrný infikovaný nakazí dalších lidí. Zatímco začátkem epidemie bylo v Německu vyšší než pět, nyní kleslo pod jedna. Pokud by se tento trend podařilo udržet, bude se počet nakažených v zemi postupně snižovat.

Pozitivní vývoj už ministru zdravotnictví Jensu Spahnovi umožnil oznámit, že se od začátku května budou nemocnice vracet do běžného provozu. Budou se tak moci uskutečnit i dosud odkládané operace. Německý zdravotnický systém epidemie v první fázi nepřetížila.

Germany is a world leader in its response to the coronavirus pandemic. Health Minister @jensspahn breaks down exactly what they did right, and what other countries can learn from them. pic.twitter.com/i1uAWH1h9O