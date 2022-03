Po Německu se i Nizozemí vyslovilo proti přerušení dodávek ropy a plynu z Ruska

"Musíme hovořit o našich zranitelných místech co se týče naší závislosti na ruské ropě a ruském plynu. Nezastával bych se v tuto chvíli odříznutí našich dodávek ropy a plynu z Ruska, není to možné, protože ty dodávky potřebujeme a to je nepříjemná pravda," řekl Rutte při tiskové konferenci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. "Ale můžeme udělat více pro to, abychom rozjeli zelenou agendu, abychom dekarbonizovali naši ekonomiku," dodal.

Západní lídři již řadu dní zvažují možnost přerušení dodávek ropy a plynu z Ruska jako prostředek dalšího zvýšení ekonomického nátlaku na Moskvu. Státy EU ze svých sankcí vůči Rusku energetický sektor dosud vynechávaly, řada z nich je totiž na ruských fosilních palivech do značné míry závislá.

"V současné době nelze dodávky energie pro zajištění výroby tepla, mobility, zásobování elektřinou a běhu průmyslu v Evropě zajistit jiným způsobem. (Energie z Ruska) má proto zásadní význam pro poskytování veřejných služeb a každodenní život našich občanů," řekl v pondělí německý kancléř Olaf Scholz.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes řekla, že EU nakoupila dostatek zkapalněného zemního plynu (LNG), aby byla až do konce zimy nezávislá na dovozu z Ruska.

Spojené státy oznámily zákaz dovozu ropy, zemního plynu a uhlí z Ruska v úterý, Británie ve stejný den informovala, že do konce letošního roku postupně ukončí dovoz ruské ropy a ropných produktů.