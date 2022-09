Poslanec AfD chce, aby Německo zažilo co nejdramatičtější energetickou krizi

— Autor: ČTK

Dopady plynové krize by v Německu měly být co největší, jinak se nic nezmění. To je přání poslance za Alternativu pro Německo (AfD) Haralda Weyela, který to v úterý na okraj stranické debaty řekl v důvěrném rozhovoru se dvěma spolustraníky. Nevěděl ale, že jsou stále zapnuté mikrofony.