Řecko se otevře turistům se zhruba 20 zemí včetně Česka. Jaké budou podmínky?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Cestovatelé z asi dvou desítek zemí včetně států střední Evropy se od poloviny června nejspíše budou moci vydat do Řecka bez toho, aniž by po svém příjezdu do země museli projít karanténou kvůli koronaviru. Podle agentury Reuters to sdělili řečtí vládní představitelé.