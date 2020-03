Riziko nákazy koronavirem v EU vzrostlo. Brusel doporučuje řadu opatření

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dnes podle von der Leyenové zvýšilo stupeň rizika spojeného se šířením nového typu koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19. Zatímco dosud středisko v každodenním hodnocení uvádělo "nízké až střední" riziko, dnes jej poprvé vyhodnotilo jako "střední až vysoké".

"Jinými slovy, virus se dále šíří," konstatovala šéfka unijní exekutivy na tiskové konferenci s pěticí komisařů, které pověřila koordinací společného postupu EU vůči virové nákaze. Kyriakidisová dodala, že bude o situaci dnes a v úterý jednat s ministry zdravotnictví a že bez ohledu na zhoršenou situaci není důvod k panice.

We are clearly faced with a rapidly changing situation when it comes to #COVID19. Following requests by Member States at the last #EPSCO Council, we have launched an accelerated joint procurement for protective equipment. We will proceed in the swiftest way possible.