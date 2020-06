Seehofer zveřejněním rozhovoru porušil práva AfD, rozhodl německý ústavní soud

Ministerstvo vnitra na svých stránkách rozhovor Seehofera s agenturou DPA zveřejnilo 14. září 2018. Ministr v něm ve vztahu k AfD řekl například toto: "Staví se proti tomuto státu. Mohou tisíckrát říkat, že jsou demokraté." Kritizoval také "frontální útok" AfD na prezidenta na Franka-Waltera Steinmeiera v parlamentu. "To je pro náš stát velice nebezpečné. Je to potřeba tvrdě odsoudit," uvedl tehdy s tím, že je to také "stát rozvracející".

AfD postup Seehofera soudně napadla, protože zveřejněním rozhovoru na webu ministerstva podle ní porušil princip státní neutrality a také právo politických stran na rovné zacházení.

Ústavní soud dal AfD za pravdu. Vyjádření Seehofera jsou podle něj sice z ústavního hlediska v pořádku jako součást politického střetu, zveřejnění rozhovoru na webu ministerstva už ale nikoliv. Šéf resortu tímto krokem totiž využil k politickému boji prostředky, které měl k dispozici jen díky své funkci.

Žádné přímé dopady pro ministerstvo dnešní verdikt nemá. Daný rozhovor už na jeho stránkách stejně dostupný není. AfD i tak výrok soudu uvítala. Její šéf Jörg Meuthen ho označil za důležitý příspěvek politické hygieně v Německu.