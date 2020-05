Slovensko zjednodušilo pravidla krátkodobého cestování do ciziny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Obyvatelé Slovenska mohou ode dneška vycestovat na jeden den do vybraných zemí včetně Česka, aniž by při návratu museli nastoupit do karantény nebo předložit potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.