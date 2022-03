Státy NATO pošlou do Litvy další vojáky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státy Severoatlantické aliance pošlou další vojáky a bojovou techniku do Litvy. Oznámilo to dnes litevské ministerstvo obrany. Spojené státy vyšlou do pobaltské země pěchotní prapor s tanky a Německo posílí protivzdušnou obranu tohoto státu. Nové jednotky rozmístí v Litvě i Nizozemsko, uvedla dnes agentura Reuters.