Tvrdý brexit je na obzoru. Von der Leyenová a Johnson se nedohodli

"Naše vyjednávací týmy v posledních dnech pracovaly dnem i nocí. A navzdory vyčerpání po téměř ročním vyjednávání, navzdory tomu, že se neustále neplnily stanovené termíny, tak si myslíme, že je v tuto chvíli zodpovědné postoupit ještě o další míli," uvedli Johnson a von der Leyenová ve společném prohlášení.

We had a useful call with @BorisJohnson this morning.



We agreed that talks will continue.https://t.co/rZpN4PmS1i — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2020

Londýn i Brusel dávaly už v minulých dnech najevo, že dosažení dohody do dneška bude těžké. Britský ministr zahraničí Dominic Raab dnes v televizi Sky News řekl, že unii se nelíbí, že by se Británii po definitivním odchodu z EU vedlo dobře. Británie podle něj trvá na tom, že se s ní musí od příštího roku jednat jako se suverénní zemí.

Brusel je odhodlán zabránit tomu, aby Londýn získal podle unie nespravedlivou výhodu v podobě bezcelního přístupu na unijní trh, když by si zároveň stanovoval svá vlastní pravidla ohledně výroby, práv zaměstnanců a obchodních subvencí. Neshody panují i v záležitosti rybolovu a Brusel hrozí, že pokud lodě z EU nebudou mít přístup do britských vod, pak britští rybáři nebudou mít zvláštní přístup na unijní trhy, když budou chtít v EU prodávat svou produkci.

Británie nicméně tvrdí, že co se děje v jejich vodách a co se týče jejich širších obchodních pravidel, to by jako suverénní stát měla mít pod kontrolou. Londýn v sobotu potvrdil, že vzhledem k pokračujícím neshodám s Bruselem a přípravám na definitivní krach jednání o budoucích obchodních vztazích je britské námořnictvo připraveno zasáhnout, pokud v britských vodách zaznamená ilegální rybolov.

Británie z unie vystoupila na konci letošního ledna. Do konce roku ale trvá přechodné období, kdy je nutné doladit všechny zbývající otázky, zejména obchodní vztahy. Pokud se Londýn s Bruselem na obchodních vztazích nedohodnou do konce roku, měly by unie a Británie mezi sebou začít od ledna vybírat cla. Británie by se pak řídila pravidly Světové obchodní organizace (WTO).

Pokus o dohodu na poslední chvíli

"Obávám se, že jsme v některých věcech stále velmi vzdáleni, ale naděje umírá poslední," prohlásil Johnson. Británie podle něj neopustí jednací stůl, dokud bude jakákoli šance na uzavření dohody. To je však reálné pouze v případě, že EU přistoupí na požadavky Británie, zopakoval ministerský předseda své dlouhodobé tvrzení, že evropský blok musí respektovat suverenitu Británie nově nabytou odchodem z unie.

Politici na druhé straně Lamanšského průlivu zdůrazňovali, že čas na jednání ještě nevypršel, ačkoli se okamžik pravdy velmi rychle blíží. "Pro dosažení dohody musíme učinit všechno, co bude v našich silách. Musíme usilovat o dobrou dohodu," řekl francouzskému rozhlasu předseda Evropské rady Charles Michel.

EU dlouhodobě tvrdí, že dá přednost "žádné dohodě před špatnou dohodou", tedy že nesleví ze svých základních požadavků. Ani jedna strana zatím nechce ustoupit v otázkách rybolovných práv, pravidel hospodářské soutěže a dohledu nad řešením sporů. Pokud se dohodu nepodaří uzavřít tak, aby ji do konce roku mohly schválit parlamenty, zatíží vzájemný obchod od začátku ledna cla a kvóty.