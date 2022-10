Unijní státy se dle Jurečky nechystají sjednotit sociální podporu uprchlíků

Zasedání se dnes zaměřilo na podporu a zaměstnávání válečných uprchlíků z Ukrajiny, v pátek se soustředí na zmírnění dopadů energetické krize na domácnosti.

"Nemyslím si, že má smysl, aby tady byl jednotný, striktní postup... Některé státy více překlápějí uprchlíky do standardního systému, některé mají speciální podporu jako Česká republika. Liší se to stát od státu a myslím, že se to ještě nějaký čas lišit bude," uvedl Jurečka.

Česko poskytuje uprchlíkům humanitární dávku 5000 korun. Vyplácí ji za měsíc, kdy lidé získali vízum k ochraně. Příchozí v nouzi ji pak mohou pobírat ještě opakovaně, ale nejdéle dalších pět měsíců. Podpora není pro ty, kteří mají zajištěné ubytování se stravou a vybavením. Od března do 25. září úřady práce vyplatily celkem téměř 1,28 milionu humanitárních dávek skoro za 6,66 miliardy korun. Běženci, kteří jsou v ČR víc než půl roku a jsou v tísni, pak mohou požádat o další podporu. Od šestého měsíce po získání dočasné ochrany může dospělý dostat částku ve výši životního minima, nyní tedy 4620 korun. Pro děti a mladé do 18 let to může být teď 3320 korun. Jurečka před nedávnem oznámil, že minimum se od ledna kvůli inflaci zvýší.

Některé státy zvláštní podporu neposkytují, uprchlíkům otevřely svůj sociální systém. Podle ministra by ho Česko příchozím ale otevřít teď nedokázalo. "Kdybychom řekli, že v tomto okamžiku převedeme všechny uprchlíky do sociálního systému, tak nebudeme schopni to administrativně zvládnout. Ta náročnost by byla tak obrovská," řekl šéf resortu práce. Podle něj by na vyřizování dávek chyběli pracovníci, lhůty by se neúměrně prodloužily. Podle ministra je nutné propojit spíš informační systémy kvůli lepším údajům o vyplácené podpoře i proti zneužívání.

Eurokomisař pro zaměstnanost Nicolas Schmit podotkl, že uprchlíci s vízem k ochraně mají přístup k práci, zdravotní péči, vzdělání i sociální zajištění, které nastavují jednotlivé státy. Právě i na podporu zaměstnávání se dnes ministři zaměřovali. "Čím více jste schopni postarat se o sebe, tím lépe. Proto je integrace na trh práce důležitá," dodal eurokomisař.