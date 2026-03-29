Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa

Libor Novák

29. března 2026 15:07

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Televizní debata v pořadu Partie na CNN Prima NEWS se změnila v ostrou slovní přestřelku mezi bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a jeho nástupcem v resortu Alešem Juchelkou (ANO). Hlavním tématem byly neúnosně vysoké ceny pohonných hmot, které v současnosti drtí české peněženky v důsledku eskalujícího konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem.

Jurečka nenechal na současné vládní koalici nit suchou a připomněl Andreji Babišovi jeho vlastní slova z roku 2022. Tehdy, ještě v roli opozičního lídra, Babiš po vypuknutí války na Ukrajině tvrdě vyžadoval okamžité zastropování cen nafty a benzinu na 35 korunách. Jurečka ironicky poznamenal, že dnes, kdy jsou ceny ještě vyšší a Babiš sedí v premiérském křesle, se vláda k takto radikálním krokům nemá a pouze „monitoruje situaci“.

Debata se stočila i k mezinárodní politice, kdy Jurečka označil současnou drahotu za přímý důsledek „nesmyslné politiky Donalda Trumpa“. Neopomněl přitom rýpnout do hnutí ANO, jehož členové se v minulosti hrdě fotili v červených kšiltovkách po vzoru amerického prezidenta a oslavovali ho jako klíčového spojence. Podle Jurečky Andreji Babišovi nyní „ruply nervy“, protože pod tlakem naštvaných občanů mění názory na účinnost kontrol marží u obchodníků.

Ministr práce Aleš Juchelka se útoku bránil tím, že se raději dívá do budoucna, než aby se rýpal v minulosti. Přesto Jurečkovi připomněl rok 2022, kdy podle něj tehdejší Fialova vláda zapomněla na opoziční návrhy, jak bojovat s chudobou a energetickou krizí. Juchelka však připustil, že pokud se situace na Blízkém východě do čtrnácti dnů neuklidní, vláda bude muset jednat a pravděpodobně připraví zákon o úpravě spotřební daně.

Kromě cen u čerpacích stanic vyvolalo v diskusi emoce také chystané zestátnění veřejnoprávních médií. Jurečka vládní plány na zrušení koncesionářských poplatků ostře odsoudil a prohlásil, že opozice je připravena bránit Českou televizi a rozhlas „do posledního dechu“, a to i za cenu tvrdých sněmovních obstrukcí. Podle něj jsou vládní kroky zmatečné a ohrožují nezávislost médií.

Současný kabinet složený z hnutí ANO, SPD a Motoristů plánuje od poplatků nejdříve osvobodit seniory nad 75 let, studenty a podnikatele, přičemž úplné zrušení poplatků má nastat od ledna 2027. Zástupci médií varují, že takový výpadek příjmů by znamenal rozpočtový škrt o třetinu a masivní propouštění. Jurečka v této souvislosti nevybíravě zaútočil na ministra kultury Otu Klempíře, kterého označil za „infantilního“ a neschopného ministra, který pouze točí videa.

Juchelka se však svého koaličního partnera z hnutí Motoristé zastal a vládní spolupráci si pochvaloval. Jurečka naopak našel na vládní soupisce jen jednoho „příčetného“ člena, a to ministra školství Roberta Plagu. Toho ocenil za odvahu postavit se proti chystanému zákonu o neziskových organizacích s příjmy ze zahraničí, který by podle opozice mohl poškodit i vysoké školy.

Celá debata ukázala hluboký příkop mezi vládou a opozicí v době, kdy Česko čelí další vlně zdražování. Zatímco kabinet sází na vyčkávání a pondělní schůzku s největšími distributory paliv, opozice bije na poplach a varuje před roztočením nebezpečné inflační spirály a rozkladem demokratických institucí.

