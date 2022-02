Ve Francii vede ve sběru podpisů pro prezidentskou kandidaturu Macron

Francouzští politici potřebují pro kandidaturu v dubnových prezidentských volbách získat nejméně 500 podpisů starostů, poslanců nebo regionálních politiků. Nejvíce podpisů, 105, má zatím stávající prezident Emmanuel Macron. Ten však zatím nepotvrdil, zda se bude ucházet o znovuzvolení.

Ústavní rada prověřuje všechny zaslané podpisy a vede jejich evidenci. Seznam těch potvrzených zveřejňuje každých pět dní na svých stránkách. Uzávěrka je 4. března, každý úředník smí podpořit jen jednoho kandidáta. Pokud politik 500 podpisů nezíská, nesmí ve volbách kandidovat.

Na druhém místě ve sběru oficiálních podporovatelů je socialistická starostka Paříže Anne Hidalgová, má 48 podpisů. Hidalgová ovšem podle dosavadních průzkumů volebních intencí nepatří ke kandidátům, kteří by měli velké šance na úspěch v dubnovém klání. Do čela Francie by ji aktuálně chtěla dvě až tři procenta dotazovaných.

Třetí se 34 podpisy je republikánská kandidátka Valérie Pécresseová, která má na rozdíl od Hidalgové solidní šance na postup do druhého kola voleb. V průzkumech je s 16 procenty na děleném druhém místě s šéfkou krajně pravicového Národního sdružení (RN) Marine Le Penovou. Le Penová sice boduje v průzkumech, ale se sběrem podpisů úředníků zápasí: zatím má dva.

Třicet podpisů obdržel komunistický uchazeč Fabien Roussel. Alespoň jeden podpis zatím získalo 16 uchazečů.

Volených politiků, kteří mohou věnovat svůj hlas, je ve Francii asi 42.000. Při posledních prezidentských volbách v roce 2017 vyjádřila svou podporu jednomu z kandidátů jen asi třetina z nich, protože tehdy poprvé se začala jména podepsaných zveřejňovat. Zejména pro starosty bez stranické příslušnosti pak bylo složité někoho podpořit, protože si tím mohli znepřátelit místní obyvatele.