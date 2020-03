Von der Leyenová: Všichni, kdo nejsme experti, jsme koronavirus podcenili

"Myslím, že my všichni, kdo nejsme experti, jsme na začátku koronavirus podcenili," řekla. Nyní už ale podle jejího přesvědčení všichni pochopili, že opatření, která ještě před dvěma, třemi týdny zněla drasticky, jsou nutná. Evropa je podle ní teď centrem krize.

Von der Leyen im BILD-Interview - „Wir alle, die nicht Experten sind, haben die Krise unterschätzt“ https://t.co/3zItDOHt5l — BILD (@BILD) March 17, 2020

"Náš zdravotnický systém je už nanejvýš zatížený," uvedla von der Leyenová, podle níž jsou i proto nutná nově přijatá opatření, mezi něž patří také uzavření vnějších hranic Evropské unie na 30 dní.

Pokud jde o přeshraniční dopravu uvnitř EU, věří předsedkyně EK, že se v příštích dnech podaří zajistit, aby byla opět bezproblémová. Uzavírky hranic a zpřísněné kontroly nyní vedou k dlouhým zácpám před některými vnitroevropskými hranicemi. Například na německé dálnici A4 ve směru na Polsko je dnes kolona dokonce 60kilometrová.

Další opatření jako třeba zákazy vycházení jsou podle von der Leyenové na rozhodnutí jednotlivých členských států. "Je důležité to také respektovat," míní. "To není nic, co by se prostě nařídilo z Evropy," podotkla také šéfka EK, podle níž se Evropa s koronavirem bude potýkat ještě dlouho.