Vražda elitního právníka Valka: Slovenský prokurátor podal obžalobu

Klinku a Radiče v případu Valkovy vraždy obvinila policie před třemi lety. Klinkovu verzi o průběhu činu podle dřívějšího vyjádření prokurátora potvrdilo i vyšetřování. Klinka výměnou za doznání uzavřel s prokurátorem dohodu o vině a trestu, na jejímž základě mu soud na konci letošního ledna za ozbrojenou loupež u Valka a za další trestné činy vyměřil trest osm let vězení.

Podle policie byla motivem činu loupež, Valkova rodina to ale zpochybnila. Během vyšetřování se podle policie neprokázalo napojení dvojice pachatelů na žádnou ze zločineckých skupin a ani to, že by šlo o nájemnou vraždu. Do Valkova domu v Limbachu u Bratislavy šli s úmyslem oloupit ho o peníze, které ovšem nenašli. Při vniknutí do domu Radič podle prokuratury zastřelil Valka jednou ránou do hrudi. Vražednou zbraň policie na základě výpovědí podezřelých našla.

Elitní právník Valko se věnoval i různým citlivým kauzám. Slovenský exministr hospodářství Pavol Rusko se v procesu, který se týkal padělání směnek za asi 69 milionů eur (1,88 miliardy korun), hájil i tím, že vystavení dlužních úpisů jako řešení vlastnických sporů kolem soukromé televize Markíza mu navrhl právě Valko.

Rusko tvrdil, že směnky vystavil v době, kdy byl ještě šéfem a spolumajitelem Markízy, podle prokuratury tak ale učinil později. K verzi prokurátora se přiklonil soud první instance, který v případu padělání směnek letos v únoru nepravomocně odsoudil Ruska i podnikatele Mariana Kočnera k dlouholetému trestu vězení. Na základě zmíněných směnek vymáhala peníze i od Markízy jedna z firem Kočnera, který čelí také obžalobě z toho, že si objednal předloňskou vraždu novináře Jána Kuciaka.