Zařazení ČR mezi vysoce rizikové země nepřináší turistům právo na storno

Především platí, že individuální turisté se musí sami předem pojistit, pokud chtějí mít možnost zrušení pobytu. Zařazení mezi vysoce rizikové země nemá žádné důsledky pro turisty, kteří si dovolenou zajistili bez pomoci poskytovatele pobytů, upozornila Karolina Wojtalová z Evropského spotřebitelského centra. Právo na bezplatné storno z takového kroku nevyplývá.

Podle expertky jsou jen dvě výjimky: pokud je ve všeobecných obchodních podmínkách poskytovatele uvedeno něco jiného, nebo pokud daná země nebo region vyhlásí zákaz ubytování. Nic takového se ale nyní nechystá. "Pokud jsou příjezd a ubytování možné, i kdyby to bylo za karanténních podmínek, musí rekreanti zaplatit," zdůrazňuje Wojtalová.

U organizovaných zájezdů se rozhoduje případ od případu. V předchozím období bylo zřetelnou informací o mimořádných okolnostech varování ministerstva zahraničí před cestami do dané oblasti. Z toho zpravidla pro klienty vyplývalo právo na bezplatné stornování. Nyní je však situace odlišná.

"Jestli po více než roce pandemie ještě platí mimořádná okolnost, když se nějaká země stane vysoce rizikovou oblastí nebo oblastí s virovými variantami, dosud nebylo nejvyšším soudem objasněno," uvedla Wojtalová.

Vzhledem k nejasné právní situaci expertka radí lidem, kteří se chtějí vzdát cesty do rizikové oblasti, aby usilovali o smírnou dohodu s pořadatelem zájezdu. Poskytovatel často prokáže ochotu a umožní například bezplatnou změnu destinace nebo termínu.

Rovněž důležitá je podmínka, že cesta na dovolenou se má uskutečnit nanejvýš za čtyři týdny. "Pokud je dovolená ještě dále v budoucnu, připadají na cestovatele normální stornopoplatky, pokud se už nyní rozhodne pro odstoupení," upozorňuje Wojtalová.

Ze zařazení jednotlivých zemí mezi vysoce rizikové oblasti kromě toho vyplývají určité povinnosti při návratu do Německa. Neočkovaní musí na deset dní do karantény a z ní se mohou vysvobodit nejdříve po pěti dnech negativním testem. Očkovaní a zotavení povinnost karantény nemají.

Kromě toho musí všichni cestující po návratu z vysoce rizikové oblasti do Německa vyplnit příjezdový formulář. Na děti mladší 12 let se tato povinnost nevztahuje, stejně jako na turisty, kteří při návratu do vlasti vysoce rizikovou oblastí pouze projíždějí.