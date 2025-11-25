Evropa narazila na realitu. Kreml odmítá přepracovaný návrh, Kyjev stojí před nemožnou volbou

Evropští lídři po ženevských jednáních hlásí posun v debatě o ukrajinském příměří, přestože Moskva okamžitě odmítla přepracovaný návrh dohody. Roste tak riziko návratu k původnímu americkému plánu, který by po Kyjevu vyžadoval zásadní ústupky. Ukrajina se může ocitnout pod tlakem přijmout řešení diktované Washingtonem a Moskvou, zatímco Evropa se stále není schopna shodnout na použití zmrazených ruských aktiv ani na hlubší bezpečnostní angažovanosti.
Evropští představitelé po jednáních v Ženevě vyhodnotili, že americký prezident je ochoten zohlednit jejich výhrady k návrhu příměří, které by bylo pro Ukrajinu nevýhodné. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila výsledky za „dobrý pokrok“ dosažený díky silné evropské účasti.
Posun byl patrný už tím, že zástupci EU a Spojeného království dostali pozvání k jednacímu stolu. Původní americký návrh, připravený bez jejich přítomnosti, v Bruselu vyvolal obavy, že až příliš nahrává Moskvě a mohl by vést k další eskalaci. Z optimistické nálady ale záhy nezůstalo mnoho, jak upozornil server Politico.
Večer téhož dne Rusko odmítlo aktualizovaný text dohody, který vznikl po dlouhých rozhovorech s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem za účasti Ukrajiny a jejích partnerů. Tím se zvýšila pravděpodobnost, že Moskva bude tlačit na návrat k původnímu 28bodovému plánu – dokumentu, který podle evropských diplomatů fakticky požadoval ústupky v území, rezignaci na členství v NATO i výrazné snížení ukrajinské armády.
V takovém scénáři by se ukrajinský prezident dostal před neradostnou volbu. Buď bude muset přijmout plán spoluutvářený Washingtonem a Moskvou, nebo riskovat budoucnost země ve víře, že Evropa v budoucnu poskytne mnohem výraznější podporu. Zvlášť ironicky to působí ve chvíli, kdy evropští spojenci stále odmítají poskytnout vojáky, klíčové zbraně nebo využít zmrazená ruská aktiva na financování ukrajinských nákupů.
Američtí republikáni navíc Evropu kritizují za nedostatek realismu. „Jaká je alternativa? Jediný způsob, jak porazit Putina, je bojovat – a nikdo z nich to nechce udělat,“ zdůraznil Greg Swenson, předseda Republikánů v zahraničí ve Spojeném království. Podle něj Evropa ráda hovoří o obraně demokracie, ale není ochotná nést skutečné náklady.
Evropské vlády tvrdí opak a zdůrazňují, že poskytnuté finance, zbraně i ekonomické náklady spojené s odstřižením se od ruských energií byly značné. Po omezení americké podpory se EU skutečně snažila zaplnit vzniklou mezeru. Jenže reakce na původní americký návrh ukázala hlubší problém, protože evropští lídři sami nevěří, že by dokázali Ukrajinu udržet bez masivní americké účasti. Důkazem je i nedávné zhroucení plánu na využití zmrazených ruských aktiv, které zablokovaly námitky Belgie.
Vyjednávání o podobě mechanismu nyní vrcholí, ale průlom zatím nenastal. Některé státy se obávají, že jakýkoli odkaz na tato aktiva v mírové dohodě může celý projekt podlomit. Nejasnosti panují také kolem toho, zda by se prostředky po případném zrušení sankcí nemusely vracet do Ruska, což by hrozilo finanční zátěží pro evropské daňové poplatníky.
Současně se vytrácí ochota diskutovat o případné vojenské přítomnosti na Ukrajině. Francie a Británie dříve zvažovaly vytvoření mezinárodního sboru dobrovolných sil, Paříž před rokem dokonce otevřeně mluvila o možnosti vyslání vojáků. Dnes je však nálada zřetelně odlišná, což ukázal i nedávný rozruch kolem výroků francouzského generála, jenž varoval, že země musí být připravena na možný konflikt s Ruskem.
Německo mezitím zdůrazňuje svůj příspěvek posílením východního křídla Severoatlantické aliance, konkrétně rozmístěním brigády v Litvě. Z ukrajinské perspektivy to však nestačí, Kyjev by uvítal přímější podporu na svém území. „Alespoň Trump je v tom upřímný,“ poznamenal Swenson.
Související
Fico se obává dalšího Mnichova. Evropské unii vyčítá způsob financování Kyjeva
Trumpův mírový plán? Ruský dokument nestojí ani za papír, na kterém je napsán, říká Zolotukhin
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , EU (Evropská unie) , Ukrajina , Rusko , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 1 minutou
Zimní počasí naplno udeří po půlnoci. Může napadnout až 25 centimetrů sněhu
před 46 minutami
Fico se obává dalšího Mnichova. Evropské unii vyčítá způsob financování Kyjeva
před 1 hodinou
Trumpův mírový plán? Ruský dokument nestojí ani za papír, na kterém je napsán, říká Zolotukhin
před 2 hodinami
Trump pojede do Číny, jejího prezidenta pak pohostí v USA
před 3 hodinami
Evropa narazila na realitu. Kreml odmítá přepracovaný návrh, Kyjev stojí před nemožnou volbou
před 3 hodinami
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová
před 4 hodinami
Ukrajina a Rusko si vyměnily masivní údery. Kyjev zažil jednu z nejkrušnějších nocí, šest mrtvých
před 4 hodinami
Na sníh bohaté počasí přetrvává. Může napadnout dalších 10 centimetrů
před 5 hodinami
I Babiš jednal s polským prezidentem. Naznačil, že by chtěl oživit V4
před 6 hodinami
Výhled počasí až téměř do Vánoc. Teploty po tomto týdnu stoupnou
Aktualizováno včera
Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině
včera
Češi mají urychleně opustit Venezuelu. Leteckých spojů ale ubylo
včera
Češi budou mít v baráži o MS výhodu domácího prostředí. Nejprve se utkají s Irskem
včera
Dánsko jako inspirace, jak řešit migraci. Model má přísný, ale účinný
včera
Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry
včera
Ruská agrese je největší hrozbou pro Evropu, shodli se Pavel a Nawrocki
včera
Bílý dům označil lidi kolem Madura za teroristy. Invaze do Venezuely je zase o něco blíž
včera
Nový návrh mírové dohody zatím nemáme, zní z Ruska
včera
Evropa se zasekla u vývoje stíhaček páté generace, když USA testují šestou. Na vině je politika
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Nawrocki je v Česku poprvé jako polský prezident. Pavel ho přijal na Hradě
Do Česka poprvé od nástupu do úřadu přijel nynější polský prezident Karol Nawrocki. Na Pražském hradě jej v pondělí dopoledne přivítal český protějšek Petr Pavel. Nawrocki se už předtím setkal s ministrem zahraničí Janem Lipavským.
Zdroj: Jan Hrabě