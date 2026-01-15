Evropa posílá vojáky do Grónska. Trumpovi ustoupit nehodlá

Libor Novák

15. ledna 2026 13:13

Bundeswehr, ilustrační fotografie
Bundeswehr, ilustrační fotografie Foto: Bundeswehr

Evropské mocnosti v čele s Francií a Německem přistoupily k bezprecedentnímu vojenskému kroku v reakci na stupňující se tlak Bílého domu ohledně Grónska. Poté, co americký prezident Donald Trump otevřeně pohrozil možnou anexí tohoto strategického ostrova, zahájili spojenci operaci Arctic Endurance. Tato mise pod dánským velením má jasný cíl: ochránit územní celistvost Dánského království a vyslat do Washingtonu signál, že jakékoli pokusy o násilné převzetí kontroly nad ostrovem narazí na tvrdý odpor evropských partnerů.

Prezident Trump v posledních dnech svou rétoriku výrazně přiostřil. Ovládnutí Grónska označil za nezbytný předpoklad pro vybudování amerického protiraketového štítu Golden Dome, který má chránit USA před hrozbami z Ruska a Číny.

Dánské obranné kapacity v Arktidě přitom veřejně zesměšnil přirovnáním ke „dvěma psím spřežením“ a neváhal vyzvat vedení NATO, aby Dány z ostrova fakticky odstranilo. Podle Trumpa si Spojené státy vezmou to, co potřebují k vlastní bezpečnosti, bez ohledu na postoj Kodaně.

Mobilizace evropských armád proběhla ve velmi krátkém čase. Německý Bundeswehr již do oblasti vyslal třináctičlenný průzkumný tým, který má připravit zázemí pro rozsáhlejší zapojení německých sil do ochrany pobřeží.

Podobně zareagovalo i Švédsko a Norsko, jejichž vojenští specialisté se už v Grónsku podílejí na plánování společných manévrů. Francouzský prezident Emmanuel Macron pak potvrdil, že první francouzské jednotky jsou již na místě a další posily budou následovat v nejbližších dnech.

K podpoře Dánska se přidala také Kanada, která deklarovala plnou podporu suverenitě ostrova a plánuje v Nuuku otevřít svůj konzulát. Kodaň v reakci na hrozby oznámila, že přítomnost aliančních vojsk, námořnictva i letectva se bude v regionu nadále zvyšovat.

I když dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen stále doufá, že přímý střet mezi spojenci v rámci NATO zůstává jen v teoretické rovině, označil masivní posílení vojenské přítomnosti za jedinou možnou odpověď na současné riskantní chování americké administrativy.

Napětí se snaží tlumit nově vzniklá pracovní skupina, v níž zasedají zástupci Dánska, Grónska a Spojených států. Jejím úkolem je najít takový model spolupráce, který by uklidnil bezpečnostní obavy Washingtonu, ale zároveň nepřekročil suverenitu a autonomii ostrova.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noel Barrot však zdůraznil, že Evropa nebude tolerovat žádnou formu vydírání. Podle něj by jakýkoli agresivní krok vůči spojenci v NATO zničil samotné základy aliance a měl katastrofální dopady na stabilitu celého světa. 

včera

Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa

