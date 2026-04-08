Do mezinárodní debaty o maďarských volbách se vložilo Rusko, které podpořilo tvrzení amerického viceprezidenta JD Vance o vnějším zasahování do volebního procesu. Kreml se ztotožnil s názorem, že v rámci Evropské unie existují silné tlaky namířené proti znovuzvolení Viktora Orbána. Podle Moskvy se Brusel snaží aktivně pomáhat politickým rivalům současného maďarského premiéra.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že odpor mnoha evropských sil vůči Orbánovi je všeobecně známý a patrný na první pohled. Peskov uvedl, že tyto síly hrají do karet Orbánově politické opozici a snaží se mu uškodit zveřejňováním kompromitujících materiálů. Reagoval tak na dotazy novinářů ohledně uniklého přepisu loňského telefonátu mezi Viktorem Orbánem a Vladimirem Putinem, o kterém informovala agentura Bloomberg.
Zatímco Moskva a Washington skrze JD Vance mluví o zásazích z Bruselu, Německo tato obvinění rezolutně odmítá. Berlín naopak poukázal na samotnou přítomnost amerického viceprezidenta v Maďarsku těsně před nedělním hlasováním. Podle mluvčího německé vlády Vanceova cesta sama o sobě nejlépe dokazuje, kdo se ve skutečnosti snaží ovlivnit vnitřní záležitosti cizího státu.
Evropská komise se k celé záležitosti vyjádřila až po opakovaných dotazech novinářů. Její mluvčí se původně k Vanceovým výrokům nechtěli vyjadřovat, nakonec však potvrdili, že využijí diplomatické kanály k vyjádření svých obav směrem ke Spojeným státům. Brusel vnímá Vanceovu návštěvu jen několik dní před volbami jako velmi kontroverzní zásah do evropské politiky.
Mluvčí Komise pro digitální technologie Thomas Regnier s nádechem ironie uvedl, že evropské úřady se pouze snaží vytvořit silný rámec pro ochranu voleb. Cílem těchto opatření je podle něj zajistit, aby rozhodování o budoucnosti země zůstalo v rukou samotných občanů. Toto vyjádření bylo přímou reakcí na kritiku unijních pravidel pro regulaci sociálních sítí během volebních kampaní.
Mluvčí pro zahraniční věci Anitta Hipper potvrdila, že unijní diplomacie plánuje doručit své výhrady americkým protějškům. Odmítla však sdělit jakékoliv podrobnosti o obsahu chystaných rozhovorů s tím, že Evropská unie nezveřejňuje detaily svých jednání s partnery. Naznačila však, že zásah amerického viceprezidenta do maďarského politického boje je pro Brusel za hranicí přijatelnosti.
Zástupkyně hlavního mluvčího Arianna Podestà doplnila, že pro diskusi o relevantních záležitostech existují mezi Unií a USA zavedené rámce a diplomatické kontakty. Právě na této úrovni chce Brusel otevřít otázku amerického zasahování, pokud o to Washington projeví zájem. Podestà zdůraznila, že společná prohlášení a oficiální kanály jsou správným místem pro řešení podobných sporů.
Atmosféra před nedělními volbami v Maďarsku je mimořádně napjatá a mezinárodně sledovaná. Spor o to, zda volby ovlivňuje více bruselská byrokracie, nebo přímá podpora z Washingtonu a Moskvy, podtrhuje význam, který tyto volby pro region i celou Evropu mají. Výsledek hlasování totiž určí další směřování maďarských vztahů s klíčovými globálními hráči.
Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána
Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského
Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem
Zdroj: Libor Novák