Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem

Libor Novák

8. dubna 2026 15:52

Dmitrij Peskov na summitu Rusko Afrika 2023 Foto: Artem Geodakyan/TASS

Do mezinárodní debaty o maďarských volbách se vložilo Rusko, které podpořilo tvrzení amerického viceprezidenta JD Vance o vnějším zasahování do volebního procesu. Kreml se ztotožnil s názorem, že v rámci Evropské unie existují silné tlaky namířené proti znovuzvolení Viktora Orbána. Podle Moskvy se Brusel snaží aktivně pomáhat politickým rivalům současného maďarského premiéra.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že odpor mnoha evropských sil vůči Orbánovi je všeobecně známý a patrný na první pohled. Peskov uvedl, že tyto síly hrají do karet Orbánově politické opozici a snaží se mu uškodit zveřejňováním kompromitujících materiálů. Reagoval tak na dotazy novinářů ohledně uniklého přepisu loňského telefonátu mezi Viktorem Orbánem a Vladimirem Putinem, o kterém informovala agentura Bloomberg.

Zatímco Moskva a Washington skrze JD Vance mluví o zásazích z Bruselu, Německo tato obvinění rezolutně odmítá. Berlín naopak poukázal na samotnou přítomnost amerického viceprezidenta v Maďarsku těsně před nedělním hlasováním. Podle mluvčího německé vlády Vanceova cesta sama o sobě nejlépe dokazuje, kdo se ve skutečnosti snaží ovlivnit vnitřní záležitosti cizího státu.

Evropská komise se k celé záležitosti vyjádřila až po opakovaných dotazech novinářů. Její mluvčí se původně k Vanceovým výrokům nechtěli vyjadřovat, nakonec však potvrdili, že využijí diplomatické kanály k vyjádření svých obav směrem ke Spojeným státům. Brusel vnímá Vanceovu návštěvu jen několik dní před volbami jako velmi kontroverzní zásah do evropské politiky.

Mluvčí Komise pro digitální technologie Thomas Regnier s nádechem ironie uvedl, že evropské úřady se pouze snaží vytvořit silný rámec pro ochranu voleb. Cílem těchto opatření je podle něj zajistit, aby rozhodování o budoucnosti země zůstalo v rukou samotných občanů. Toto vyjádření bylo přímou reakcí na kritiku unijních pravidel pro regulaci sociálních sítí během volebních kampaní.

Mluvčí pro zahraniční věci Anitta Hipper potvrdila, že unijní diplomacie plánuje doručit své výhrady americkým protějškům. Odmítla však sdělit jakékoliv podrobnosti o obsahu chystaných rozhovorů s tím, že Evropská unie nezveřejňuje detaily svých jednání s partnery. Naznačila však, že zásah amerického viceprezidenta do maďarského politického boje je pro Brusel za hranicí přijatelnosti.

Zástupkyně hlavního mluvčího Arianna Podestà doplnila, že pro diskusi o relevantních záležitostech existují mezi Unií a USA zavedené rámce a diplomatické kontakty. Právě na této úrovni chce Brusel otevřít otázku amerického zasahování, pokud o to Washington projeví zájem. Podestà zdůraznila, že společná prohlášení a oficiální kanály jsou správným místem pro řešení podobných sporů.

Atmosféra před nedělními volbami v Maďarsku je mimořádně napjatá a mezinárodně sledovaná. Spor o to, zda volby ovlivňuje více bruselská byrokracie, nebo přímá podpora z Washingtonu a Moskvy, podtrhuje význam, který tyto volby pro region i celou Evropu mají. Výsledek hlasování totiž určí další směřování maďarských vztahů s klíčovými globálními hráči.

Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána

J. D. Vance a Viktor Orbán

Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského

Americký viceprezident JD Vance během své bezprecedentní návštěvy Budapešti nešetřil ostrou kritikou na adresu evropských spojenců. Ve svých projevech se zaměřil především na energetickou politiku a přístup k řešení konfliktu na Ukrajině. Vance zdůraznil, že jeho tvrdá slova pramení z hlubokého zájmu o úspěch Evropy, ačkoliv současné směřování mnoha tamních metropolí považuje za fatální selhání vedení.

Írán prosil o příměří, zastaví obohacování uranu. Chameneí je po útocích znetvořený, prohlásil Hegseth

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Írán v rámci vyjednaného příměří přistoupil na klíčovou podmínku, kterou v minulosti striktně odmítal – úplné zastavení obohacování uranu. Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Spojené státy budou s Íránem úzce spolupracovat na odstranění veškerého jaderného materiálu. Podle jeho slov USA pomohou „vykopat“ a zlikvidovat vysoce obohacený uran, který zůstal pohřben v troskách íránských zařízení po loňských náletech.

Co znamená dohoda s Íránem pro USA? Trumpovi poskytla únikovou cestu

Dohoda o příměří s Íránem poskytla Donaldu Trumpovi únikovou cestu z hrozícího válečného konfliktu, ovšem za cenu, která může být v budoucnu velmi vysoká. V úterý v 18:32 washingtonského času prezident na své sociální síti oznámil, že Spojené státy a Írán jsou „velmi blízko“ definitivní mírové smlouvě a že souhlasí se čtrnáctidenním klidem zbraní, aby mohla pokračovat diplomatická jednání.

Moment úlevy pro celý svět. Starmer vyrazil do Perského zálivu projednat další kroky příměří

Britský premiér Keir Starmer se dnes vydal na diplomatickou cestu do Perského zálivu, aby s tamními lídry projednal další kroky po uzavření čtrnáctidenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K dohodě o klidu zbraní došlo v úterý večer, čímž bylo těsně před vypršením zrušeno ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Íránu hrozil rozsáhlou destrukcí, pokud nepřistoupí na jeho podmínky.

Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích

Navzdory vyhlášenému dvoutýdennímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem zůstává situace na Blízkém východě napjatá a nepřehledná. Izraelská armáda (IDF) oficiálně oznámila, že i přes zastavení přímých úderů na íránské území hodlá pokračovat v intenzivních bojových a pozemních operacích v Libanonu. Jejím hlavním cílem zůstává militantní hnutí Hizballáh, které se těší podpoře Teheránu.

Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Diplomatická snaha o odvrácení nejhoršího vyústila v úterý večer v dohodu o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K tomuto zásadnímu kroku došlo pouhou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa, který hrozil totální destrukcí íránských cílů. Součástí ujednání je i dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž k dohodě se podle Bílého domu připojil také Izrael.

V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot

Řidiči od půlnoci z úterý na středu tankují s vědomím, že již platí státem stanovené maximální ceny pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla reagovat na prudký růst cen paliv v posledních týdnech v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. 

Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

Trump oznámil, že s Íránem uzavřel čtrnáctidenní příměří. Žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump v úterý večer oznámil, že dosáhl dohody o čtrnáctidenním příměří s Íránem. Toto rozhodnutí přišlo jen hodinu před vypršením jeho vlastního ultimáta, které stanovil na osmou hodinu večerní východoamerického času. Prezident na sociálních sítích uvedl, že po tuto dobu pozastavuje veškeré útoky a bombardování, přičemž zdůraznil, že klid zbraní musí být oboustranný.

Pákistán přemlouvá Trumpa, aby prodloužil ultimátum. Možná uspěje

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené státy se nacházejí ve fázi velmi ostrého vyjednávání ohledně válečného konfliktu s Íránem. V krátkém telefonickém rozhovoru pro stanici Fox News odmítl sdělit jakékoli podrobnosti s vysvětlením, že situace je v tuto chvíli příliš vypjatá. Prezident pouze naznačil, že probíhající diplomatické procesy jsou v kritickém bodě.

Co se stane, až vyprší ultimátum? Ani americká armáda nedokáže zničit íránskou infrastrukturu, varují experti

S blížícím se úterním večerem v USA se nezadržitelně krátí čas ultimáta, které Íránu stanovil prezident Donald Trump. Ten pohrozil, že pokud Teherán nepřistoupí na dohodu o otevření Hormuzského průlivu, americká armáda během pouhých čtyř hodin zničí klíčovou civilní infrastrukturu země, včetně všech mostů a elektráren. Trumpova rétorika v úterý ráno ještě přitvrdila, když varoval, že v sázce je přežití „celé jedné civilizace“.

Vláda volební období neustojí? Stropnický si posvítil na Babiše, nešetřil ani Macinku

Martin Stropnický, který v minulosti patřil k nejpopulárnějším tvářím hnutí ANO a prošel resorty obrany, zahraničí i kultury, se do aktuálního politického dění vracet nehodlá. V pořadu Osobnost Plus přiznal, že mu v dnešní politice chybí étos a především základní slušnost. Tu přitom nepovažuje za projev slabosti, ale naopak za vlastnost, která vyžaduje velkou vnitřní sílu.

OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.

Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.

