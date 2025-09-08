Evropa v plamenech: Letošní rok byl nejhorší sezónou požárů v historii

Podle nové zprávy klimatologů ze skupiny World Weather Attribution je kvůli klimatickým změnám riziko lesních požárů v jihovýchodní Evropě desetinásobně vyšší. Letošní rok se stal nejhorší sezónou požárů v historii. Živel spálil přes jeden milion hektarů a kvůli globálnímu oteplování byl o 22 % intenzivnější.
Vědci porovnávali současné podmínky s dobou před průmyslovou revolucí. Zjistili, že bez klimatických změn by se takové katastrofy, jaké letos postihly Řecko, Kypr a Turecko, objevovaly jen jednou za sto let. V současné době se však kvůli oteplení o 1,3 °C očekávají zhruba každých deset let.
Podle experta Apostolose Voulgarakise sice nehoří nutně více ohňů, ale ty, které se vznítí, jsou větší a sezóna požárů se prodlužuje. Kombinace vysokých teplot, sucha a silného větru vytváří podmínky, které umožňují rychlé šíření požárů, což je ztěžuje hašení. Požáry také uvolňují do atmosféry obrovské množství skleníkových plynů. Letos to bylo odhadem 38,4 milionu tun CO2, což odpovídá ročním emisím Slovenska.
Požáry si letos vyžádaly nejméně 17 obětí v Turecku a šest hasičů ve Španělsku a Portugalsku. Tisíce lidí musely být evakuovány. Mnoho odborníků varuje, že se proti nim dělá příliš málo. Požáry, které vypuknou na více místech najednou, vyčerpávají národní zdroje, a proto je velmi obtížné je dostat pod kontrolu.
Evropská unie se snaží pomáhat prostřednictvím Mechanismus civilní ochrany, který koordinuje záchranné složky. Letos už byl aktivován 16krát, aby pomohl zemím jako Řecko, Albánie a Španělsko. Nebezpečí však přetrvává, protože požární sezóna ještě neskončila.
Vědci tvrdí, že dokud se budou spalovat fosilní paliva, globální teploty porostou a s nimi i riziko ničivých požárů. I když si je EU problému vědoma a přijala závazky ke snížení emisí, nedávná data ukazují, že se emise ve skutečnosti navýšily. Podle odborníků se tak podobně ničivé a smrtící požáry stávají novým standardem.
