Evropa vyzvala Trumpa, aby uspořádal setkání Zelenského s Putinem

Libor Novák

16. června 2026 21:43

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Evropští lídři na summitu G7 ve francouzském lázeňském městě Évian-les-Bains vyzvali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby prolomil patovou situaci ve válce na Ukrajině. Navrhli mu, aby ve Spojených státech uspořádal a hostil přímé rozhovory mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Trump v reakci na to vyjádřil politování nad obrovskou antipatií, která mezi oběma státníky panuje, což podle něj dosažení dohody velmi ztěžuje, nicméně slíbil, že udělá vše, co bude v jeho silách. Poznamenal také, že Moskva by měla přistoupit na dohodu, protože stejně jako Ukrajina ztratila obrovské množství lidí.

Zelenskyj, který na summit dorazil na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, se snaží znovu aktivně zapojit Trumpa do řešení konfliktu. Spoléhá mimo jiné na to, že americká administrativa bude mít na evropské záležitosti více času poté, co se jí podařilo vyjednat šedesátipercentní příměří v Íránu. Francouzský hostitel Macron byl přitom zachycen na mikrofon, jak v neformálním rozhovoru ukrajinskému prezidentovi přiznává, že jeho pondělní debaty s Trumpem ohledně situace na Ukrajině byly mimořádně náročné a složité.

Během ranního zasedání představitelů zemí G7 a Ukrajiny Trump prohlásil, že se pokusí situaci posunout kupředu. Německé vládní zdroje následně uvedly, že americký prezident si začíná uvědomovat oslabení ruské pozice. Lídři skupiny G7, kterou tvoří USA, Japonsko, Francie, Kanada, Velká Británie, Itálie a Německo, se zároveň shodli na dalším zpřísnění sankcí vůči ruskému energetickému sektoru. Evropská unie v této souvislosti již připravuje v pořadí jednadvacátý sankční balíček, který se zaměří především na omezení prodeje tankerů přepravujících zkapalněný zemní plyn (LNG) do Ruska.

Ukrajinský prezident se původně neměl s Trumpem sejít na separátním bilaterálním jednání, nakonec se však za doprovodu Macrona uskutečnilo jejich první osobní setkání po čtyřech měsících. Zelenskyj se během něj snažil amerického prezidenta přesvědčit, že Kyjev již na bojišti neprohrává a že role Spojených států by neměla být pouhým poslíčkem mezi oběma stranami, ale rolí silného prostředníka, který stojí za Ukrajinou. Toto neplánované diplomatické vyjednávání dokonce o několik desítek minut odsunulo zahájení samotného plného programu summitu.

V následném videorozhovoru pro konferenci agentury Reuters v Londýně Zelenskyj uvedl, že mezi lídry G7 panuje jednoznačná shoda v tom, že Rusko nevyhrává, přichází o obrovské množství vojáků, a nemá tudíž iniciativu ve svých rukou, kvůli čemuž musí co nejrychleji přistoupit na dohodu. Podle něj je klíčové zorganizovat rozhovory s Moskvou ještě před příchodem zimy. Přiznal však, že Kreml doposud nijak nereagoval na jeho dřívější návrh, aby se Putin osobně zúčastnil právě probíhajícího jednání skupiny G7 ve Francii.

Zelenskyj s evropskými partnery diskutoval také o dalších možnostech politického a ekonomického tlaku na Rusko, zejména o konfiskaci plavidel z jeho stínové ropné flotily. Zdůraznil přitom, že k přivedení Putina k jednacímu stolu bude nezbytná osobní angažovanost šéfa Bílého domu, protože Donald Trump je podle něj v podstatě jediným člověkem, který to dokáže reálně zařídit. Trump přitom s oběma prezidenty hovořil telefonicky již v neděli před svým odletem do Francie a tvrdil, že oba muži jsou schůzce nakloněni, přičemž počet obětí ve válce označil za absurdní.

Americký prezident sice v minulosti ztrácel trpělivost kvůli tomu, že se mu nedařilo prosadit rychlé ukončení konfliktu za cenu ukrajinských územních ústupků, nyní se však stále staví do pozice neutrálního vyjednavače. Jeho hlavním zájmem zůstává zrušení hospodářských sankcí vůči Rusku, což by umožnilo otevřít cestu k velkým infrastrukturním projektům, jako je například zvažovaný podmořský tunel mezi Aljaškou a Sibiří. Zelenskyj a jeho klíčoví evropští spojenci, tedy britský premiér Keir Starmer, německý kancléř Friedrich Merz a Emmanuel Macron, sice vidí brzké zahájení rozhovorů jako málo pravděpodobné, doufají však, že Trumpovo zapojení by mohlo schůzku reálně umožnit během podzimu.

Představitelé Velké Británie, Německa a Francie navíc striktně požadují, aby byla evropská strana u těchto jednání přímo zastoupena, jelikož v současnosti poskytuje Ukrajině téměř veškerou finanční a vojenskou podporu. Proti tomu se ostře ohradil zvláštní zástupce ruského prezidenta Kirill Dmitrijev, který na sociálních sítích evropské lídry kritizoval a označil jejich snahy za válečnické pilulky jedu, které mají mírové rozhovory záměrně zmařit a oddálit prosazováním nerealistických řešení. Ruský představitel zároveň otevřeně přivítal politický oslabení britského premiéra Starmera.

Zelenskyj před přítomnými státníky obhajoval také vnitřní reformy na Ukrajině, kde dochází ke změnám v odměňování armády s cílem udržet stabilní úroveň náboru nových vojáků na frontu. Reagoval tím na dlouhodobou kritiku amerického viceprezidenta JD Vance, který tvrdí, že Ukrajina je kvůli horší schopnosti doplňovat stavy vojska odsouzena k porážce. Ukrajinský lídr zároveň potvrdil úspěšný útok dronů, které zapálily největší ropnou rafinérii v Moskvě, což označil za spravedlivou odpověď na ruské údery a snahu dotlačit Kreml k ukončení války za pomoci zbraní s dlouhým doletem.

Evropští lídři se v zákulisí intenzivně dohadují, jakým způsobem by měla být Evropa u jednacího stolu zastoupena. Macron prohlášením potvrdil, že správné vyjednávání musí zahrnovat nejen Ukrajinu a Rusko, ale také přímou přítomnost Evropanů a Američanů. Podle Berlína vyjednává Kyjev v současnosti z pozice síly, protože ruská armáda na bojišti nepostupuje a ruská ekonomika čelí obrovskému napětí. Snaha jmenovat jednoho speciálního zástupce pro celou Evropu však narazila, když finský prezident Alexander Stubb tuto roli odmítl s tím, že vedení diplomatických rozhovorů s Putinem by mělo zůstat v rukou velkých hráčů, tedy Francie, Německa a Velké Británie.

včera

V Chorvatsku vyprostili tělo čtvrté oběti nedělní tragické nehody

Související

Evropská unie

Kvůli ničivému ruskému útoku se naléhavě sejdou ministři unijních států

Lídři zemí G7 se dnes scházejí ve francouzském Évian-les-Bains, aby projednali nejnaléhavější globální témata včetně Ukrajiny, Gazy a Íránu. Summit hostí francouzský prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Donald Trump má na setkání předložit nejnovější informace o íránské mírové dohodě, která byla uzavřena v noci, přičemž před odletem se ve Bílém domě věnoval galavečeru bojových umění. Nikdo však netuší, zda Trump na summitu setrvá po celé tři dny, nebo bude jeho průběh každou hodinu narušovat. V nedaleké Ženevě navíc v pondělí demonstrovalo zhruba 20 000 lidí proti tomuto setkání, což vedlo ke střetům s policií. 
Evropská unie

Bohaté státy Evropské unie se bouří. Chtějí razantní škrty

Skupina bohatých států ze severu Evropské unie v čele s Německem a Nizozemskem se vzbouřila proti novému návrhu unijního rozpočtu na období let 2028 až 2034. Kypr, který v současnosti předsedá Radě EU, totiž ve svém vyjednávacím dokumentu navrhl snížení původního plánu Evropské komise o pouhá dvě procenta, což představuje zhruba 32,8 miliardy eur. Podle fiskálně konzervativních zemí je takové snížení naprosto nedostatečné, neboť celkový objem rozpočtu ve výši dvou bilionů eur zůstává v době omezených finančních možností evropských vlád neúnosně vysoký.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) Donald Trump válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

J. D. Vance

CNN: Mírová dohoda s Íránem nemá ani dvě stránky. Je mimořádně nejasná

Američtí vyjednavači usilovně pracují na co nejrychlejším zveřejnění textu dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Podle informací, které vládní úředníci poskytli stanici CNN, však samotný význam konkrétních formulací v dokumentu spíše zlehčují. Označují ho za mimořádně nejasný s tím, že má sloužit především k vytvoření příznivějšího prostředí pro nadcházející vysoce technické osobní rozhovory. Tento rámec má navíc poskytnout Íránu prostor k tomu, aby ujednání dokázal politicky obhájit před svým domácím publikem.

před 2 hodinami

Letní počasí, ilustrační foto

Počasí přinese do Česka vlnu veder. Teploty vyrostou na 36 stupňů

Českou republiku čeká období mimořádně teplého počasí. Až do příštího týdne budou v zemi panovat tropické teploty, přičemž horké počasí vyvrcholí na začátku příštího týdne, kdy rtuť teploměru místy vyšplhá až na 36 stupňů Celsia. S přílivem horkého vzduchu se však v odpoledních a večerních hodinách začnou lokálně objevovat také silné bouřky z tepla.

včera

Donald Trump

Evropa vyzvala Trumpa, aby uspořádal setkání Zelenského s Putinem

Evropští lídři na summitu G7 ve francouzském lázeňském městě Évian-les-Bains vyzvali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby prolomil patovou situaci ve válce na Ukrajině. Navrhli mu, aby ve Spojených státech uspořádal a hostil přímé rozhovory mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Trump v reakci na to vyjádřil politování nad obrovskou antipatií, která mezi oběma státníky panuje, což podle něj dosažení dohody velmi ztěžuje, nicméně slíbil, že udělá vše, co bude v jeho silách. Poznamenal také, že Moskva by měla přistoupit na dohodu, protože stejně jako Ukrajina ztratila obrovské množství lidí.

včera

Hormuzský průliv

Americká rozvědka: Írán získal schopnost kdykoli zablokovat Hormuzský průliv

Americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že Írán získal schopnost kdykoli v budoucnu zcela zablokovat přístup do strategicky klíčového Hormuzského průlivu. Podle informací CNN od zdrojů obeznámených s těmito analýzami představuje tato nově prokázaná schopnost Teheránu mocný nástroj, kterým může zásadním způsobem poškodit globální ekonomiku. Válka v regionu tak od základu změnila uvažování tamního režimu o možnostech využití asymetrické síly.

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie

Ruská válečná loď vystřelila v Lamanšském průlivu směrem k britské jachtě

V Lamanšském průlivu došlo k vážnému incidentu, který dále vyostřil už tak napjaté vztahy mezi Velkou Británií a Ruskem. Posádka ruské válečné lodi vystřelila varovný výstřel směrem k jachtě registrované ve Velké Británii, která se k plavidlu přiblížila. Událost se odehrála v mezinárodních vodách přibližně dvacet námořních mil jižně od ostrova Wight v oblasti mezi britským pobřežím a Normandií.

včera

Ebola, ilustrační fotografie

Ebola v Kongu je smrtící. Zdravotníci oslavují každého vyléčeného pacienta

V těžce zasaženém severovýchodě Demokratické republiky Kongo, kde vládne strach z epidemie eboly, zažívají zdravotníci výjimečné momenty úlevy. V nemocnici v oblasti Mongbwalu propukly oslavy, zpěv a tanec poté, co se podařilo úspěšně vyléčit jednoho z pacientů. Pro personál i místní komunitu, která denně čelí zprávám o úmrtích, představuje každý zachráněný život obrovský důvod k radosti a naději.

včera

FBI, ilustrační fotografie

FBI zmařila atentát na Trumpa. Útočníci měli vtrhnout do Bílého domu

Federální úřad pro vyšetřování spolu se svými bezpečnostními partnery překazil plánovaný útok, jehož cílem se měl stát víkendový galavečer smíšených bojových umění UFC Freedom 250 ve Washingtonu. Vyšetřovatelé do pondělí zadrželi pět podezřelých a identifikovali celkem 23 osob, které měly tvořit potenciální síť spiklenců.

včera

Ilustrační foto

Lodě se ani po uzavření míru do Hormuzského průlivu neženou

Oznámení předběžné mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem přineslo první pozitivní signály na komoditních trzích, kde ceny ropy zaznamenaly další pokles. Globální benchmark v podobě ropy Brent oslabil o 2,6 procenta na přibližnou hodnotu 81,05 dolaru za barel, což navázalo na předchozí propad o 4,5 procenta bezprostředně po nedělním zveřejnění zprávy o dosažení shody.

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vyjádřil k jednáním s německým kancléřem Friedrichem Merzem ohledně myšlenky přidruženého členství v Evropské unii. Merze ocenil s tím, že stojí jasně na straně Kyjeva a dobře ví, že Ukrajina doufá v nějakou formu zrychleného postupu při integraci do sedmadvacítky. 

včera

včera

včera

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš zhodnotil půlrok vlády. Nechtěli jsme dobu hájení, prohlásil

Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním zasedání kabinetu zhodnotil první půlrok činnosti vlády. Kabinet zároveň rozšířil seznamy návykových a psychoaktivních látek o dalších celkem 19 položek a podpořil návrh na zavedení nového trestného činu neoprávněného podání návykové látky jiné osobě bez jejího vědomí nebo proti její vůli.

včera

Lodní doprava, ilustrační fotografie.

V Chorvatsku vyprostili tělo čtvrté oběti nedělní tragické nehody

V Chorvatsku pokračuje vyšetřování nedělní tragické lodní nehody, kdy se po srážce potopila plachetnice s českou posádkou. Neštěstí nepřežili čtyři lidé. Z trosek lodě již bylo vyproštěno tělo čtvrtého zesnulého, jenž byl bezprostředně po incidentu pohřešován. 

včera

Dominik Feri

Feriho zřejmě čeká další soud. Žalobkyně se s rozhodnutím nespokojila

Exposlance Dominika Feriho, který byl v květnu propuštěn z vězení, kde si odpykával trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění, zřejmě čeká ještě další soudní přelíčení. Žalobkyně se totiž odvolala proti květnovému rozhodnutí pražského obvodního soudu. 

včera

včera

Léto v Praze

Počasí bude o víkendu v Česku tropické, teploty dosáhnou až 35 stupňů

Následující víkend přinese do České republiky velmi horké letní počasí, které však na mnoha místech doprovodí silné bouřky. V sobotu i v neděli bude převládat jasná až polojasná obloha. Během dne se však bude oblačnost přechodně zvětšovat a místy se vytvoří přeháňky nebo bouřky, které mohou být ojediněle i velmi intenzivní.

15. června 2026 21:01

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu příměří nepodpořil. Izrael se chystá na další boje

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci v Jeruzalémě prohlásil, že i když se mu podařilo zachránit zemi před úplným zničením, současný boj ještě zdaleka neskončil. Izrael podle něj musí zůstat i nadále ve střehu a chránit se tak, jak je to nutné.

15. června 2026 19:40

Podepsali jsme dohodu o ukončení války, lodě už proplouvají Hormuzským průlivem, oznámil Trump

Podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem došlo k dohodě, která na příštích 60 dní zajišťuje volný pohyb strategickým Hormuzským průlivem výměnou za zrušení americké námořní blokády. Dokument elektronicky stvrdili americký prezident Donald Trump, viceprezident JD Vance a předseda íránského parlamentu Mohammad Gálibáf, přičemž oficiální ceremoniál je naplánován na pátek v Ženevě. Podle vyjádření vysokých představitelů americké administrativy budou kompletní detaily ujednání zveřejněny během následujících 24 až 48 hodin, zatímco text samotné dohody bude uvolněn až po pátečním ceremoniálu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy