BBC: Moskva se neopírá o fakta, když zpochybňuje mrtvé civilisty u Kyjeva

Ve městě severozápadně od ukrajinské metropole se po odchodu ruských jednotek našly desítky až stovky mrtvol a zatímco ukrajinští a západní představitelé hovoří o válečných zločinech, Moskva bez důkazů obviňuje Kyjev z provokace.

Ruské ministerstvo obrany například přišlo s tvrzením, že v čase ruské okupace Buči se nikdo z místních nestal obětí násilí. Toto vyjádření je v přímém rozporu s mnoha svědectvími. Místní obyvatelé například vylíčili BBC, že Rusové systematicky vpadali lidem do domů a kradli jídlo i cennosti, zatímco domácí museli být ve sklepech. Jedna žena uvedla, že ruští vojáci zabili jejího syna, když šel do pneuservisu, kde pracoval.

Desperately sad story from just outside Kyiv, about a woman called Iryna whose son was killed by Russian soldiers. We were the first outsiders she'd seen since the Russians left her village on Friday. Shot and edited by @leedurant. Produced by @producerkathy pic.twitter.com/vKE1tjL1kf