Další konzervativci kritizují plán vlády porušit dohodu o brexitu

Kabinet premiéra Borise Johnsona minulý týden přiznal, že opatření by porušilo části loni uzavřené dohody o vystoupení Británie z Evropské unie, a například podle někdejšího generálního prokurátora Geoffreyho Coxe by zásadně poškodilo pověst Británie. Přesto se očekává, že návrh dnešním druhým čtením projde, klíčové bude asi až následné projednávání pozměňovacích návrhů.

Parlamentní rozprava začne kolem čtvrté hodiny londýnského času (17:00 SELČ) a hlasování by mohlo přijít až v pozdních večerních hodinách. Konzervativci mají v Dolní sněmovně převahu o 80 křesel, zamítnutí návrhu v této fázi by proto bylo i přes vyjádření z posledních dnů poměrně překvapivé. Podle webu Politico by ale hlasování mohlo naznačit závažnost "vzpoury" ve vládní straně před očekávanou bitvou o konečné znění textu.

Důvodem znepokojení v řadách konzervativců je snaha Johnsonovy vlády nabourat jeden z pilířů brexitové dohody, takzvaný protokol o Severním Irsku. Ten stanovuje, že na uvedenou část Spojeného království se i po přechodném období odchodu Británie z EU budou vztahovat pravidla jednotného unijního trhu, aby se předešlo kontrolám na hranici s Irskou republikou. Přesné parametry celního režimu v Severním Irsku a rozsah kontrol na zboží přicházející ze zbytku Británie má přitom určit zvláštní společná komise.

Jednání mezi zástupci Londýna a EU ovšem v tomto směru váznou a britská vláda si nyní chce připravit půdu, aby mohla záležitosti vzít do vlastních rukou. Návrh zákona o vnitřním trhu prezentuje jako pojistku pro případ krachu jednání o novém partnerství s EU, takový vývoj by ale nic neměnil na platnosti severoirského protokolu. Britský státní tajemník pro Severní Irsko Brandon Lewis minulý týden před poslanci uvedl, že návrh "porušuje mezinárodní právo velmi specifickým a omezeným způsobem".

Nesouhlas s postupem vlády už vyjádřilo několik zástupců Konzervativní strany včetně expremiérky Theresy Mayové. Dnes řady kritiků rozšířil i bývalý generální prokurátor Cox, který v komentáři v deníku The Times varoval před "nehorázným" poškozením mezinárodní pověsti Londýna.

"My, britská vláda a parlament, jsme dali slovo. Naše čest, naše důvěryhodnost, naše sebeúcta a náš budoucí vliv ve světě, to vše se opírá o to, že své slovo dodržíme," napsal v odkaze na nedávné schválení dohody o rozluce. Komentátoři následně připomínali, že Coxův posudek dřívější verze brexitové úmluvy byl smrtící ranou pro snahu Mayové protlačit dokument parlamentem. Jeho novou intervenci na twitteru podpořili konzervativní poslanci George Freeman a Gary Streeter.

Evropská unie britskou vládu vyzvala k přehodnocení plánů kolem vnitřního trhu, Johnsonův kabinet ale dává najevo, že nehodlá měnit kurz. Zasáhnout však mohou poslanci a jejich pozměňovací návrhy, o nichž se bude pravděpodobně hlasovat příští týden. Parlamentní matematika je zatím poměrně nejasná, ovšem spekuluje se až o několika desítkách rebelů z Konzervativní strany.

Tahanice kolem nové vládní iniciativy dál zvyšují napětí kolem probíhajících rozhovorů o pobrexitovém partnerství Británie s EU. Přechodné období určené k jeho dojednání vyprší s koncem roku, přičemž obě strany hlásí, že dohodu je třeba dokončit už příští měsíc.